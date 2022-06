Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 3 juni zijn gestegen met 2,0 miljoen vaten tot 416,8 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden met 0,8 miljoen vaten tot 218,2 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 2,6 miljoen vaten tot 109,0 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 94,2 procent. Dat was een week eerder nog 92,6 procent. Het American Petroleum Instute (API) meldde dinsdag laat al dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week zijn gestegen met 1,85 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden stegen met 1,82 miljoen vaten en de destillaatvoorraden met 3,38 miljoen vaten toenamen. De zogenaamde crack-spread, ofwel het verschil tussen de prijs van een vat ruwe olie en de producten die daaruit kunnen worden geraffineerd, is dinsdag kleiner geworden, mogelijk als gevolg van de API-data, maar blijft rond recordniveau's noteren, merkte Carsten Fritsch van Commerzbank op. Hij merkte tevens op dat de zogenaamde 3-2-1 crack spread, die aangeeft hoeveel inkomsten worden gegenereerd voor Amerikaanse raffinaderijen en 3 vaten WTI omzetten in 2 vaten benzine en 1 vat diesel, 56,50 dollar bedroeg na het bereiken van een record van 62,50 dollar aan het begin van de week. Olie haalde ook steun uit een mogelijke staking door Noorse offshore olie en gastarbeiders, die voor aanstaande zondag staat gepland, zei Fritch, erop wijzen dat Noorwegen de belangrijkste olie- en gasproducent buiten Rusland is. De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,3 procent, ofwel 2,70 procent, hoger op 122,11 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

