Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,6 procent tot 440,37 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,8 procent op 14.445,99 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,8 procent op 6.448,63 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent lager op 7.593,00 punten. De Europese aandelenmarkten noteerden woensdag lager, terwijl beleggers wachten op meer duidelijkheid over waar de rentetarieven, inflatie en economieën naar toe gaan. Beleggers blijven zich daarbij focussen op hoe een strakker monetair beleid en een reeks verwachte renteverhogingen de groei zullen beïnvloeden. Het risico bestaat dat de maatregelen van de centrale bank om de inflatie te beteugelen, een recessie zou kunnen veroorzaken. "Het sentiment blijft extreem wispelturig, vatbaar voor de eb en vloed van inflatieverwachtingen, gevolgd door de angst dat centrale banken overdreven zullen reageren bij het bestrijden van genoemde inflatie, wat vervolgens gevolgd wordt door bezorgdheid over wat dat zou kunnen doen voor de wereldwijde groei", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de productie van de Duitse industrie in april is gestegen, maar minder dan voorzien. De productie steeg op maandbasis met 0,7 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling van 2,2 procent. De economie in de eurozone is in het eerste kwartaal iets harder dan verwacht gegroeid. Het bbp steeg op kwartaalbasis met 0,6 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een groei met 5,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0740. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0698 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0699 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 1,1 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie vorige week zijn gestegen. Bedrijfsnieuws Credit Suisse waarschuwde woensdag voor verlies in het tweede kwartaal. Desondanks sloot het aandeel uiteindelijk 3,8 procent hoger, nadat State Street een verklaring aankondigde naar aanleiding van geruchten dat het bedrijf uit Boston de geplaagde Zwitserse bank zou willen overnemen. Inditex heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en de resultaten flink zien stijgen. Het aandeel won 5,9 procent. In Parijs ging Renault aan kop met een winst van circa 3,5 procent. TotalEnergies steeg ruim 1,5 procent, terwijl ArcelorMittal ruim 3,0 procent daalde. In Frankfurt steeg Hellofresh ruim 2,0 procent, Puma won circa 1,5 procent en Deutsche Post verloor ruim 3,0 procent. In Amsterdam viel het aandeel Prosus op met een koerswinst van ruim 8,2 procent. De koers van het aandeel Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, won 6,5 procent in Hongkong, nadat de Chinese toezichthouder 60 nieuwe online games toeliet. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.155,43 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

