AEX eindigt nipt hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger gesloten.

De AEX steeg 0,26 procent tot 710,99 punten. De Midkap-index daalde 1,0 procent en de AScX leverde 0,5 procent in.

Volgens portefeuillehouder Albert Jellema was het een tamelijk saaie beursdag. Er was opluchting over de Chinese technologiefondsen, waardoor Prosus fors steeg en verder is het "wachten" volgens Jellema. De ECB kan donderdag voor beweging zorgen, maar een grote verrassing lijkt niet in het vat te zitten. De markt verwacht volgende maand wel een renteverhoging en vraagt zich af of dit met 25 of 50 basispunten gebeurt.

"Het sentiment blijft enorm kwetsbaar voor de ontwikkelingen in de inflatieverwachtingen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Er heerst angst dat centrale banken te hard ingrijpen om de inflatie aan te pakken, wat weer leidt tot zorgen over de impact daarvan op de mondiale groei", aldus Hewson.

"In de komende weken zal de vraag of er een recessie komt of niet onverminderd een rol blijven spelen", zo stelde de analist, wijzend op onder meer Amerikaanse inflatiecijfers die op vrijdag geagendeerd gaan. Over een week komt de Federal Reserve weer bij elkaar. En donderdag is het de beurt aan de Europese Centrale Bank, ditmaal vanuit Amsterdam.

"In de afgelopen weken speelden dezelfde factoren een rol en hoewel wel een bescheiden herstel hebben gezien op de aandelenmarkten, blijft er onzekerheid over een verder herstel."

Analisten van SEB merkten op dat de aandelenmarkten grotendeels zijwaarts bewogen sinds eind mei, waarbij de markten balanceren tussen de hoop op een zachte landing en zorgen over de hoge inflatie en scherpe stijging van de rentes met een mogelijke een harde landing. "Het inflatiecijfers van vrijdag kan een enorme impact hebben op hoe de balans tussen deze factoren verschuift in de komende maanden", aldus SEB.

De Amerikaanse groothandelsvoorraden stegen in april iets sterker dan verwacht, meldde het ministerie van handel.

Het muntpaar euro/dollar koerste woensdag rond een niveau van 1,0737 en daarmee zat de euro weer in de lift.

De olieprijzen stegen krap een procent en bleven daarmee boven 120 dollar. De Amerikaanse olievoorraden stegen afgelopen week met 2 miljoen vaten.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Prosus 8,2 procent, dankzij een koerssprong van Tencent in Hongkong. Prosus heeft een groot belang in de Chinese internetreus Tencent, dat de waarde van het AEX-aandeel nagenoeg geheel bepaalt. De Chinese autoriteiten gaven licenties voor 60 online games, na een lange periode waarin geen enkel spel werd goedgekeurd.

Besi steeg 4,4 procent en ASMI 2,0 procent. In de technologiehoek zaten ook de stijgers Philips, ASML en Just Eat Takeaway.

Grondstoffenbedrijf ArcelorMittal was juist de grootste daler met 3,3 procent. Verfgigant AkzoNobel deed het ook slecht, evenals telecombedrijf KPN.

Vopak daalde in 0,9 procent na een beleggersdag die geen stof deed opwaaien. Het tankopslag schakelt niet versneld over van olie naar andere opslag, maar schetst een "trage evolutie", volgens Jellema. Het bedrijf belooft het kasstroomrendement weer op het huidige niveau te brengen, maar moet eerst een daling toestaan. "Met zo'n beleggersdag maak je van je aandeel dood geld", zei Jellema, die erkende dat Vopak in een moeilijke markt zit die gedicteerd wordt door de grote energiebedrijven.

Galapagos steeg 3 procent en fietsenmaker Accell 1,3 procent. Air France-KLM en kunstmestfabrikant OCI waren sterke dalers met minnen van ruim 4 en ruim 3 procent. Morgan Stanley haalde OCI van de kooplijst, maar verhoogde wel het koersdoel.

Onder de kleine fondsen was Vivoryon in trek met een plus van 6 procent. Azerion en Kendrion verloren juist 3 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond sluitingstijd in Amsterdam stond de S&P500 index op Wall Street 0,1 procent lager.