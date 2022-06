Futures Wall Street wijzen omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,4 procent in het rood.

De lagere opening wijst op een voortzetting van de wisselvallige handel in de voorgaande dagen, hoewel de beurs zowel op maandag als dinsdag uiteindelijk hoger sloot in Amerika.

De afgelopen weken zijn de aandelenmarkten opgeveerd van de dalingen in mei, toen de S&P500 dichtbij het terrein van een berenmarkt kwam, en sindsdien zijn de indexen volatiel maar blijven ze per saldo rond hetzelde niveau hangen.

Bij veel beleggers lijkt overtuiging over de houdbaarheid van de opleving te ontbreken.

De vraag is of de economie een recessie kan vermijden, ondanks een sterke verkrapping door de Federal Reserve, die de rente verhoogt en de balans afbouwt om de torenhoge inflatie te temmen. Een combinatie van hogere prijzen en lagere groei roept het schrikbeeld op van 'stagflatie'.

"Beleggers zullen niet te veel risico nemen tot we een duidelijker beeld krijgen dat de inflatie afneemt", zei Brian O'Reilly van Mediolanum International Funds. "Ik denk dat een recessie vermijdbaar is, maar we moeten de inflatie zien afvlakken en waarschijnlijk zien dalen."

Een inflatiecijfer op vrijdag voor de VS kan daarom cruciaal zijn, denkt O'Reilly. Er wordt een stabiel cijfer van 8,3 procent voor mei verwacht.



Woensdag spreekt de minister van financien Janet Yellen voor de tweede dag voor het Amerikaanse parlement, als onderdeel van een jarlijks begrotingsdebat. Dinsdag waarschuwde Yellen dat de inflatie in de VS waarschijnlijk nog enige tijd hoog blijft.

Het Amerikaanse consumentenkrediet in april liet groei zien, wat erop wijst dat huishoudens naar hun creditcards grijpen om te blijven spenderen en dat is niet houdbaar, zeiden economen van Wells Fargo.

Een ander negatief signaal kwam uit de huizenmarkt. Voorbeurs bleek het aantal hypotheekaanvragen in de VS teruggevallen tot het laagste niveau in 22 jaar.

De wereldeconomie groeit dit jaar niet met 4,5 procent, maar met ongeveer 3 procent, zo blijkt uit de nieuwe economische groeiramingen van de Parijse denktank Oeso. De voornaamste oorzaak is de oorlog in Oekraïne, die vooral Oost-Europese landen fors raakt door de vluchtelingenstroom en heel Europa vanwege de import van energie die veel duurder is geworden. Nederland blijft relatief gespaard, maar Duitsland, Japan en de Verenigde Staten leveren flink in.

De olieprijs staat weer boven 120 dollar. Een juli-future West Texas Intermediate steeg woensdag 1,2 procent tot 120,89 dollar en Brent-olie voor augustus kost 121,88 dollar, ook ruim 1 procent meer dan dinsdag.

De euro/dollar noteerde op 1,0708. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0702 op de borden.



Als Christine Lagarge donderdag bij de rentevergadering van de ECB zegt dat de negatieve rente in juli kan verdwijnen, zal de euro naar 1,08 dollar gaan, denkt Exinity Group. Lagarde kan de weg plaveien voor een renteverhoging met 50 basispunten in juli. Als de ECB donderdag al de rente verhoogt, dan is dat een schok die de euro naar 1,09 dollar kan duwen. Blijft de focus op een gewone verhoging van 25 basispunten in juli, dan kan de euro in de huidige downtrend blijven hangen.

Bedrijfsnieuws

Alex Kipman, topman die de metaverse-strategie voor Microsoft moet ontwikkelen, verlaat het bedrijf, meldt The Wall Street Journal. Het aandeel lijkt iets lager te gaan openen.

Western Digital heeft een schikking bereikt met de activistische belegger Elliott, die het bedrijf wil opsplitsen. Het bedrijf overweegt nu een dergelijke stap, in een onderneming dat op ouderwetse hard drives voor computers focust en een bedrijf gericht op flash-geheugenkaarten.

Chinese tech- en internetreuzen die ook genoteerd zijn in New York, maken zich op voor een flink hogere opening, nadat de Chinese toezichthouder 60 online games goedkeurde. Alibaba lijkt bijna 5 procent hoger te gaan openen.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag hoger. De S&P 500 sloot 0,95 procent hoger op 4.160,68 punten en de Nasdaq won 0,94 procent tot 12.175,23. De Dow Jones-index eindigde 0,80 procent hoger op 33.180,14 punten.