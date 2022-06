Mondiale groei fors lager door oorlog in Oekraine Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De wereldeconomie raakt door de oorlog in Oekraïne ongeveer een derde van zijn groei dit jaar kwijt. Dat blijkt uit nieuwe economische ramingen van de Parijse denktank van de Organisatie voor economische samenwerking OESO. Voor de hele wereld daalt de groeiraming van 4,46 procent naar 3,02 procent. De vorige raming dateert van december. "Veel van de landen die het hardst door de oorlog worden geraakt liggen in Europa, gezien hun blootstelling via de import van energie en de vluchtelingenstroom", aldus de OESO. De Nederlandse economie groeit ook iets minder hard dan eerder gedacht als gevolg van de oorlog in Oekraïne, maar blijft relatief ongeschonden. De OESO-economen rekenen op een economische groei van 2,93 procent dit jaar. In december was dit 3,24 procent: een afname van circa 0,3 procentpunt dus. Voor de 17 eurozonelanden samen is de terugval van de groei veel sterker, namelijk 1,7 procentpunt, van 4,32 procent naar 2,62 procent. Bijzonder hard geraakt worden Estland, dat meer dan 3 procentpunt inlevert. Ook Slowakije en Litouwen hebben het zwaar te verduren. De Duitse groeiraming keldert met meer dan 2 procentpunt, van 4,05 naar 1,87 procent. Maar ook de groeiramingen voor Japan, de Verenigde Staten en Mexico gaan fors omlaag. Portugal en Zwitserland blijken relatief immuun, net als Nederland. Enkele landen profiteren zelfs van de oorlog, met name Argentinië en Turkije en in minder mate Australië. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.