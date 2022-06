Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in een afwachtende markt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,4 procent op 441,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,0 procent naar 14.499,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 1,2 procent met een stand van 6.471,12 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 0,3 procent naar 7.580,31 punten.

"Het sentiment blijft enorm kwetsbaar voor de ontwikkelingen in de inflatieverwachtingen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Er heerst angst dat centrale banken te hard ingrijpen om de inflatie aan te pakken, wat weer leidt tot zorgen over de impact daarvan op de mondiale groei", aldus Hewson.

"In de komende weken zal de vraag of er een recessie komt of niet onverminderd een rol blijven spelen", zo stelde de analist, wijzend op onder meer Amerikaanse inflatiecijfers die op vrijdag geagendeerd gaan. Over een week komt de Federal Reserve weer bij elkaar. En donderdag is het de beurt aan de Europese Centrale Bank, ditmaal vanuit Amsterdam.

De economie van de eurozone liet in het eerste kwartaal in een definitieve meting een groei zien van 0,6 procent op kwartaalbasis, tegen 0,3 procent in de voorlopige berekening.

Vanmiddag worden in de Verenigde Staten de groothandelsvoorraden over april en de wekelijkse olievoorraden gepubliceerd.

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen legt vandaag verantwoording af voor de begroting voor volgend jaar tegenover een comité van het Huis van Afgevaardigden.

Olie noteerde woensdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het groen op 120,65 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 121,61 dollar werd betaald, een stijging van 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0703. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0689 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0702 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Credit Suisse waarschuwde woensdag voor verlies in het tweede kwartaal. De koers van het aandeel Credit Suisse leverde 2,3 procent in. Ook andere Europese bankaandelen hebben het lastig. Zo verloor de koers van het aandeel Deutsche Bank 1,7 procent en van KBC 1,4 procent.

Inditex heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en de resultaten flink zien stijgen. De koers van het aandeel noteerde 4,6 procent hoger.

Ook woensdag overheersten de minnen met in Parijs koerswinst voor slechts zes van de veertig hoofdaandelen en in Frankfurt voor elf van de veertig. In Parijs was de uitschieter de koers van het aandeel Renault met een winst van 2,4 procent, in Frankfurt voor die van Sartorius met een stijging van eveneens 2,4 procent.

In Parijs noteerden 24 aandelenkoersen een verlies van 1 procent of meer, in Frankfurt waren dat er vijftien.

In Amsterdam viel het aandeel Prosus op met een koerswinst van ruim 8 procent. De koers van het aandeel Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, won 6,5 procent in Hongkong, nadat de Chinese toezichthouder 60 nieuwe online games toeliet.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De S&P 500 sloot dinsdag 1,0 procent hoger op 4.160,68 punten en de Nasdaq won 0,9 procent tot 12.175,23. De Dow Jones-index eindigde 0,8 procent hoger op 33.180,14 punten.