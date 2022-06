Valuta: risico euro vooral aan de onderkant

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog altijd in de buurt van de 1,07 dollar in afwachting van het rentebesluit, de nieuwe ramingen en de toelichting van de Europese Centrale Bank.

"Wij verwachten nog steeds drie renteverhogingen in de eurozone: in juli, september en december, waarmee de depositierente daarmee naar verwachting uit komt op 0,25 procent. Maar misschien kiest de ECB in juli ook voor 50 basispunten, gezien de hoge inflatie en de behoefte het moment van een eventuele recessie voor te zijn", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.

Koopman kijkt dan ook donderdag met grote interesse uit naar de nieuwe ramingen van de bank en de indicatie voor inderdaad een verhoging met 50 basispunten in één keer in juli. "Per saldo houdt de markt zelf nu rekening met 75 basispunten. Mocht de indruk worden gewekt dat dat er niet in dreigt te zitten, dan zou de euro terug kunnen vallen richting 1,05 dollar. Daarmee liggen de risico's voor de euro aan de onderkant", aldus Koopman.

Mocht de depositorente met 25 basispunten worden verhoogd, dan komt deze op 0,25 procent negatief. De andere twee relevante rentestanden blijven intact, maar de normaal gebruikelijke corridor zou met deze verhoging weer zijn hersteld. Met iedere verhoging die daarna volgt betreft weer alle drie de rentes.

Een belangrijk punt van één van de vele aandachtsvelden voor de ECB is het renteverschil tussen Duitsland en bijvoorbeeld Italië. "Dat moet niet de kant uit gaan van het verschil in de jaren 2011, 2012. Momenteel bedraagt het verschil 200 basispunten met Italië inmiddels 3,3 procent. Met een relatief stevig rentebeleid kan de discussie over dat renteverschil en de nadelen voor Italië aan scherpte winnen", aldus Koopman.

Met betrekking tot de nieuwe ramingen van de ECB, en dus ook voor de inflatie is 2024 dé horizon waar de bank zich op richt. "In de officiële raming, zoals die eerder is gedaan ligt de inflatie voor dat jaar op 1,9 procent, maar de bank lijkt daar in de tussentijd wel van te zijn teruggekomen. De ECB heeft overigens de neiging zijn inflatie- en groeiramingen relatief gunstig in te kleden, waarmee voor de inflatie vrijwel zonder uitzondering opwaartse bijstellingen volgen", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag.

Na de ECB is de Amerikaanse inflatie over mei het volgende richtpunt. Dit cijfer komt vrijdag naar buiten.

De Duitse industrie produceerde in april van dit jaar meer dan in maart, maar met een plus van 0,7 procent bleef deze wel achter bij de verwachte stijging met 1,0 procent.

De economie van de eurozone liet in het eerste kwartaal in een definitieve meting een groei zien van 0,6 procent op kwartaalbasis, tegen 0,3 procent in de voorlopige berekening.

Vanmiddag worden in de Verenigde Staten de groothandelsvoorraden over april en de wekelijkse olievoorraden gepubliceerd.

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen legt vandaag verantwoording af voor de begroting voor volgend jaar tegenover een comité van het Huis van Afgevaardigden.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,0673 dollar. De Europese munt noteerde vrijwel vlak op 0,8532 Britse pond. Dat gold ook voor het Britse pond die woensdag op 1,2525 dollar noteerde.