Prosus 8% hoger in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 712,66 punten. "Het sentiment blijft enorm kwetsbaar voor de ontwikkelingen in de inflatieverwachtingen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Er heerst angst dat centrale banken te hard ingrijpen om de inflatie aan te pakken, wat weer leidt tot zorgen over de impact daarvan op de mondiale groei", aldus Hewson. "In de komende weken zal de vraag of er een recessie komt of niet onverminderd een rol blijven spelen", zo stelde de analist, wijzend op onder meer Amerikaanse inflatiecijfers die op vrijdag geagendeerd gaan. Over een week komt de Federal Reserve weer bij elkaar. En donderdag is het de beurt aan de Europese Centrale Bank, ditmaal vanuit Amsterdam. "In de afgelopen weken speelden dezelfde factoren een rol en hoewel wel een bescheiden herstel hebben gezien op de aandelenmarkten, blijft er onzekerheid over een verder herstel." Analisten van SEB merkten op dat de aandelenmarkten grotendeels zijwaarts bewogen sinds eind mei, waarbij de markten balanceren tussen de hoop op een zachte landing en zorgen over de hoge inflatie en scherpe stijging van de rentes met een mogelijke een harde landing. "Het inflatiecijfers van vrijdag kan een enorme impact hebben op hoe de balans tussen deze factoren verschuift in de komende maanden", aldus SEB. Het muntpaar euro/dollar koerste woensdag rond een niveau van 1,0681. De olieprijzen stegen tot een procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won Prosus 8,0 procent, na een koerssprong van Tencent in Hongkong. Prosus heeft een groot belang in Tencent. De Chinese autoriteiten hebben een licentie afgegeven voor 60 online games, na een lange periode waarin geen enkel spel werd goedgekeurd. Besi en Just Eat Takeaway.com stegen tot 3,5 procent. NN Group leverde juist 2,0 procent in. Vopak daalde in de AMX 3,0 procent, na een aanvankelijke stijging. Het tankopslagbedrijf houdt vandaag een beleggersdag. Vopak wil de prestaties van de portefeuille aanjagen en mikt op een rendement op de operationele kasstroom van minimaal 10 procent in 2025. Verder wil Vopak tot en met 2030 1 miljard euro investeren in industriële en gasterminals. Naast een sterke kasstroom, mikt Vopak op een robuuste balans met genoeg financiële flexibiliteit met een schuldratio van 2,5 tot 3,0. Volgens analisten zullen de nieuwe doelen niet leiden tot wijzigingen aan de consensus. Galapagos steeg met 1,3 procent en Corbion met 2,0 procent. Nedap won onder de kleinere fondsen 1,9 procent, maar Azerion daalde met 4,4 procent. Bron: ABM Financial News

