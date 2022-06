Tencent stuwt Prosus in licht hogere AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,3 procent hoger op 711,65 punten. Onder de hoofdfondsen won Prosus 4,2 procent, na een koerssprong van Tencent in Hongkong. Prosus heeft een groot belang in Tencent. De Chinese autoriteiten hebben een licentie afgegeven voor 60 online games, na een lange periode waarin geen enkel spel werd goedgekeurd. Besi en Just Eat Takeaway.com stegen tot twee procent. NN Group leverde juist 1,3 procent in. Vopak won in de AMX 2,1 procent. Het tankopslagbedrijf houdt vandaag een beleggersdag. Vopak wil de prestaties van de portefeuille aanjagen en mikt op een rendement op de operationele kasstroom van minimaal 10 procent in 2025. Verder wil Vopak tot en met 2030 1 miljard euro investeren in industriële en gasterminals. Naast een sterke kasstroom, mikt Vopak op een robuuste balans met genoeg financiële flexibiliteit met een schuldratio van 2,5 tot 3,0. Galapagos steeg met 0,8 procent en Inpost met 0,5 procent. ASR Nederland leverde 1,1 procent in. Nedap won onder de kleinere fondsen 1,7 procent, maar Accsys daalde met 1,1 procent. Bron: ABM Financial News

