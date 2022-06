Hogere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,6 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,4 procent lager op 709,14 punten.

De Europese beurzen staan een iets hogere opening te wachten, nadat Wall Street hoger sloot en daarmee een winstwaarschuwing van Target van zich afschudde. Ook kleurden Aziatische beurzen vanochtend groen, waarbij techfondsen als Tencent en Alibaba fors stegen. De Chinese autoriteiten hebben een licentie afgegeven voor 60 online games, na een lange periode waarin geen enkel spel werd goedgekeurd.

Zowel de Dow Jones-index als de S&P 500 en Nasdaq lieten solide winsten zien dinsdag, die gedurende de dag verder aantrokken. De Amerikaanse beurzen begonnen nog terughoudend, nadat een winstwaarschuwing van Target tot hernieuwde zorgen over de retailsector leidde. Target kampt met voorraadproblemen door knelpunten in de aanvoerketen en hogere energiekosten. Prijsverhogingen en afschrijvingen moeten de problemen oplossen.

"Er is een blijvende strijd tussen inflatie en het vooruitzicht op een recessie", aldus CIO Don Calcagni van Mercer Advisors. "Bedrijfscijfers hebben nog geen duidelijkheid gegeven over welke kant het opgaat."

De Wereldbank verlaagde de groeiramingen voor de mondiale economie dit jaar en waarschuwde voor jarenlange hoge inflatie en bescheiden groei vergelijkbaar met de stagflatie van de jaren '70. De bank wees onder meer op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis, waardoor de mondiale groei dit jaar 2,9 procent zal bedragen tegenover een groei van 5,7 procent in 2021. In januari mikte de Wereldbank voor dit jaar nog op een groei van 4,1 procent. Ook in 2023 en 2024 wordt een beperkte groei verwacht.

"De eerste helft van dit jaar werd gekenmerkt door verstoringen, de komende zes maanden door toegenomen fragmentatie en een aanhoudende heroriëntatie", zo verwachten analisten van S&P.

S&P verwacht dat de sancties voor de Russische energiesector kunnen zorgen voor meer verstoringen en prijsschokken in combinatie met een verdere groeivertraging van de economie of misstappen van centrale banken.

"Westerse landen zullen proberen hun energie-import te diversifiëren en hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland te beperken. Dit kan voor extra geopolitieke spanningen zorgen", waarschuwden de analisten van S&P.

De olieprijs is dinsdag na een wisselvallige handelssessie gesloten op het hoogste niveau in drie maanden, in afwachting van cijfers over de olievoorraden. De juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,8 procent hoger op 119,41 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend steeg de olieprijs verder tot 120,10 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0678. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0702 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0693 op de borden.

Principal Global Investors verwacht dat de verwachtingen voor renteverhogingen in de VS en eurozone dichter bij elkaar komen te liggen en dat dit de dollar kan drukken. "Maar wel slechts marginaal, gezien uitdagingen in de wereldeconomie een vlucht naar veilige havens ondersteunen", aldus analisten van Principal.

"Een ommekeer in de renteverwachtingen in de VS en eurozone zorgen voor een uitdagingen voor de sterke dollar", aldus strateeg Seema Shah van Principal. Een bescheiden correctie voor de dollar na een flinke rally sluit Shah dan ook niet uit.

"Maar Europa lijkt aan te kijken tegen een recessie in de komende kwartalen en China blijft geraakt worden door het strikte coronabeleid. Dus alleen een bescheiden terugval van de dollar lijkt ons mogelijk", aldus Shah.

Bedrijfsnieuws

Morgan Stanley heeft het koersdoel voor ING verhoogd van 12,50 naar 13,50 euro met handhaving van het Gelijkgewogen advies. Voor de periode 2023 tot en met 2025 verhoogde Morgan Stanley zijn winsttaxaties met 3 tot 7 procent. De analisten rekenen op hogere rente-inkomsten, maar verwachten ook hogere kosten.

Vopak wil de prestaties van de portefeuille aanjagen en mikt op een rendement op de operationele kasstroom van minimaal 10 procent in 2025. Verder wil Vopak tot en met 2030 1 miljard euro investeren in industriële en gasterminals. Naast een sterke kasstroom, mikt Vopak op een robuuste balans met genoeg financiële flexibiliteit met een schuldratio van 2,5 tot 3,0.

Verder wijst handelaar Bert van der Pol van Today's Group op een adviesverlaging voor OCI. Morgan Stanley zou het advies voor OCI hebben verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen en dat voor concurrent Yara juist verhoogd naar Overwogen.

De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in mei gestegen, na een flinke daling in april. De indexherweging door beursbedrijf Euronext leverde geen wijzigingen in de AEX, AMX of AScX op.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot dinsdag 1,0 procent hoger op 4.160,68 punten en de Nasdaq won 0,9 procent op 12.175,23 punten. De Dow Jones-index eindigde 0,8 procent hoger op 33.180,14 punten.