Chinese internetaandelen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) Chinese internetaandelen koersen woensdag flink hoger in Hongkong. De Chinese autoriteiten hebben een licentie afgegeven voor 60 online games, na een lange periode waarin geen enkel spel werd goedgekeurd. Deze versoepeling wordt positief opgepakt en zet aandelen als Alibaba en Tencent vanochtend 8,1 en 4,7 procent hoger. Mogelijk zal Prosus, dat een groot belang heeft in Tencent, woensdag ook profiteren. Bron: ABM Financial News

