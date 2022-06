Credit Suisse waarschuwt voor verlies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse waarschuwt voor verlies in het tweede kwartaal. Dit maakte de bank woensdagochtend bekend. Credit Suisse somde woensdag een reeks van factoren op, waaronder de oorlog in Oekraïne, oplopende inflatie, monetaire verkrapping, teruggedraaide corona-ondersteuning en aanhoudende volatiliteit. Hierdoor dreigt de divisie Investment Bank en de groep als geheel in het tweede kwartaal in de rode cijfers terecht te komen, nadat in april en mei de resultaten al onder druk stonden. Het lopende boekjaar blijft voor Credit Suisse een overgangsjaar met daarin een versnelling op het gebied van kostenreducties. Meer details volgens op 28 juni, wanneer de bank een beleggersdag organiseert. Credit Suisse bracht woensdag expliciet de CET1-ratio van 13,5 procent naar voren die de groep wenst te realiseren op korte termijn, in overeenstemming met de doelstellingen die gelden voor 2024 en waarin de bank mikt op meer dan 14,0 procent. Bron: ABM Financial News

