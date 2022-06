Morgan Stanley verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft het koersdoel voor ING verhoogd van 12,50 naar 13,50 euro met handhaving van het Gelijkgewogen advies. Dit bleek uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank in aanloop naar een beleggersdag. Voor de periode 2023 tot en met 2025 verhoogde Morgan Stanley zijn winsttaxaties met 3 tot 7 procent. De analisten rekenen op hogere rente-inkomsten, maar verwachten ook hogere kosten. De analisten van Morgan Stanley denken dat tijdens deze beleggersdag op 13 juni de nettorentebaten het belangrijkste item zullen zijn. "Maar we verwachten geen update over de kapitaaldistributie", schreef de zakenbank. "En dat kan wel eens een domper blijken." Per saldo rekent de markt dat ING in de komende jaren 5,8 miljard euro aan overtollig kapitaal kan laten terugvloeien naar aandeelhouders, maar Morgan Stanley denkt dat dit zelfs 7 miljard euro kan zijn. Bron: ABM Financial News

