Vopak wil prestaties portefeuille opkrikken

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak wil de prestaties van de portefeuille aanjagen en mikt op een rendement op de operationele kasstroom van minimaal 10 procent in 2025. Dit maakte het tankopslagbedrijf woensdagochtend bekend in aanloop naar een beleggersdag. Verder wil Vopak tot en met 2030 1 miljard euro investeren in industriële en gasterminals. Dit zal op lange termijn de kasstroom ondersteunen, aldus het bedrijf, dat zijn positie als marktleider op het gebied van industriële terminals wil versterken. Ook is Vopak van plan om tegen 2030 1 miljard euro te investeren in nieuwe energie en duurzame grondstoffen. Naast een sterke kasstroom, mikt Vopak op een robuuste balans met genoeg financiële flexibiliteit met een schuldratio van 2,5 tot 3,0. "De schulden mogen kortstondig buiten deze ratio vallen als gevolg van bepaalde investeringsbeslissingen", aldus Vopak. Op basis van de voorziene sterke kasstroom, wil Vopak een progressief dividendbeleid hanteren met als doel het jaarlijkse dividend stabiel te houden of te laten groeien, afhankelijk van de marktontwikkelingen. Later vanochtend geeft Vopak een toelichting op deze plannen aan beleggers. Bron: ABM Financial News

