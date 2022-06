Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een licht hogere opening tegemoet, na winsten op Wall Street.

IG voorziet een openingswinst van 29 punten voor de Duitse DAX, een plus van 15 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 13 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, nadat de lange rente in de Verenigde Staten verder opliep.

Investment manager Simon Wiersma van ING zag dat de Amerikaanse tienjaarsrente maandagavond opliep tot meer dan 3 procent. Inmiddels staat de tienjaarsrente een fractie onder die grens, maar de dertigjarige rente steeg tot 3,15 procent. Dit was eind mei nog minder dan 3 procent. De tweejaarsrente steeg ook, vooruitlopend op meer renteverhogingen door de Federal Reserve.

"De Amerikaanse economie kan een hogere rente op dit moment gemakkelijk hebben, maar toch is de vrees voor een 'harde landing' van de Amerikaanse economie niet verdwenen", aldus Wiersma. "Twijfel over de gevolgen van de hogere rentes op de economische groei leidt tot aanhoudende volatiliteit op de financiële markten. We verwachten dat dit nog wel even zo zal blijven."

De Australische centrale bank verhoogde de rente van 0,35 naar 0,85 procent. Het was de tweede renteverhoging op rij, en de laatste was opnieuw groter dan verwacht, en dat wijst op vastberadenheid om de inflatie te beteugelen.



De Duitse fabriekorders bleken in april onverwacht gedaald, onder invloed van de oorlog in Oekraïne. De orders daalden met 2,7 procent in april, vergeleken met maart.

De Britse inkoopmanagersindex voor de dienstensector liet in een definitieve meting voor mei een minder sterke vertraging zien dan in de voorlopige meting.



Bedrijfsnieuws



Verliezen voor retailers en maaltijdbezorgers konden niet worden weggepoetst door winsten bij energiebedrijven. Shell won 1,3 procent en Just Eat Telecom verloor 1,8 procent in Amsterdam. HelloFresh en Zalando daalden in Frankfurt 2,5 en 4,8 procent.

Makers van luxe-goederen zoals L'Oreal en LVMH behoorden ook tot de verliezers, evenals halfgeleiderfonds Infineon en techbedrijven Prosus en Adyen.

Kledingfabrikant Inditex werd wel meer waard, evenals liftenfabrikant Kone.

MFE-MediaForEurope verhoogt zijn bod op het resterende belang van 44 procent in de Spaanse dochter Mediaset Espana Comunicacion, meldde het Italiaanse televisiebedrijf. Mediaset steunt het bod.

De Britse afvalverwerker Biffa heeft een overnamebod gekregen van private equity-bedrijf Energy Capital Partners en wordt daarbij gewaardeerd op 1,36 miljard pond. Het bod van 4,45 pond per aandeel is een premie op de slotkoers van maandag van 3,25 pond per aandeel. Biffa sloot 27 procent hoger op 4,12 pond.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag lager.

Amerika sloot dinsdag hoger, ondanks een zwakke start na een winstwaarschuwing van retailreus Target, die zorgen rond de detailhandel versterkte.

De aandelenmarkten schommelden opnieuw tussen winst en verlies. De markten zijn onrustig doordat de lange rente vrijdag is gestegen. Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx steeg die in reactie op het sterke Amerikaanse banenrapport van vrijdag en de verwachting van beleggers dat de Federal Reserve haar verkrappende monetaire beleid zal voortzetten. Inmiddels noteert de Amerikaanse tienjaarsrente rond de 3 procent.

Het Amerikaanse handelstekort viel dinsdag kleiner uit dan verwacht. De export steeg in april met 3,5 procent tot 252,6 miljard dollar, terwijl de import met 3,4 procent daalde tot 339,7 miljard dollar.

Het Amerikaanse consumentenkrediet groeide in april fors minder hard dan in maart: 38 miljard dollar tegen 47,4 miljard dollar. Dat meldde de Federal Reserve dinsdagavond.

Bedrijfsnieuws

Retailer Franchise Group is bereid 60 dollar per aandeel Kohl's neer te tellen. Daarmee wordt de warenhuisketen gewaardeerd op bijna 8 miljard dollar. Kohl's steeg 8 procent tot 45,59 dollar.

Target verloor 2,4 procent. De warenhuisketen deed aanpassingen aan zijn voorraden en verlaagde de margeverwachting voor het tweede kwartaal. Target kampt met voorraadproblemen door knelpunten in de aanvoerketen en hogere energiekosten. Prijsverhogingen en afschrijvingen moeten de problemen oplossen.

Meer grote retailers hebben gemengde verwachtingen afgegeven in het afgelopen kwartaalcijferseizoen, wat de aandelenkoersen in de sector heeft gedrukt. De vraag bij beleggers is, of ze een recessie moeten verwachten omdat consumenten de hand op de knip houden nu de prijzen zijn gestegen, of dat consumenten gewoon minder goederen kopen en meer uitgeven aan diensten nu de pandemie weer ruimte biedt om uit te gaan.

Novavax won 6.2% voordat de handel werd stilgelegd voor een bekendmaking van FDA over het coronavaccin van het bedrijf. Het bericht bleek positief.

Steenkolenmijnbouwer Peabody Energy werd 10 procent meer waard na een koopadvies van Jefferies.

Gitlab steeg 28 procent, na goed ontvangen kwartaalcijfers. De cijfers waren beter dan analisten hadden verwacht en Gitlab, dat onder leiding staat van Nederlander Sytse Sijbrandij, verhoogd de outlook. Dit jaar halveerde de koers Gitlab grosso modo.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend hoger.

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0678. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0702 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0693 op de borden.

