Wall Street sluit hoger

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is dinsdagavond opnieuw hoger gesloten, ondanks een zwakke start na een winstwaarschuwing van retailreus Target, die zorgen rond de detailhandel versterkte. De S&P 500 sloot 0,95 procent hoger op 4.160,68 punten en de Nasdaq won 0,94 procent tot 12.175,23. De Dow Jones-index eindigde 0,80 procent hoger op 33.180,14 punten. Dinsdag schommelden de aandelenmarkten op Wall Street tussen winst en verlies. De waarschuwing van Target drukte aanvankelijk de stemming. De markt probeert nog steeds deze touwtrekkerij te verteren", zei Don Calcagni, chief investment officer bij Mercer Advisors. De markten zijn onrustig doordat de lange rente vrijdag is gestegen. Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx steeg de rente in reactie op het sterke Amerikaanse banenrapport van vrijdag en de verwachting van beleggers dat de Federal Reserve haar verkrappende monetaire beleid zal voortzetten. Inmiddels noteert de Amerikaanse tienjaarsrente rond de 3 procent, 4 punten lager dan dinsdag aan het einde van de dag. Het Amerikaanse handelstekort viel dinsdag kleiner uit dan verwacht. De export steeg in april met 3,5 procent tot 252,6 miljard dollar, terwijl de import met 3,4 procent daalde tot 339,7 miljard dollar. Het Amerikaanse consumentenkrediet groeide in april fors minder hard dan in maart: 38 miljard dollar tegen 47,4 miljard dollar. Dat meldde de Federal Reserve dinsdagavond.



De euro/dollar handelde op 1,0702 en olie wordt iets duurder. Bedrijfsnieuws Retailer Franchise Group is bereid 60 dollar per aandeel Kohl's neer te tellen. Daarmee wordt de warenhuisketen gewaardeerd op bijna 8 miljard dollar. Kohl's steeg 8 procent tot 45,59 dollar. Target verloor 2,4 procent. De warenhuisketen deed aanpassingen aan zijn voorraden en verlaagde de margeverwachting voor het tweede kwartaal. Target kampt met voorraadproblemen door knelpunten in de aanvoerketen en hogere energiekosten. Prijsverhogingen en afschrijvingen moeten de problemen oplossen. Meer grote retailers hebben gemengde verwachtingen afgegeven in het afgelopen kwartaalcijferseizoen, wat de aandelenkoersen in de sector heeft gedrukt. De vraag bij beleggers is, of ze een recessie moeten verwachten omdat consumenten de hand op de knip houden nu de prijzen zijn gestegen, of dat consumenten gewoon minder goederen kopen en meer uitgeven aan diensten nu de pandemie weer ruimte biedt om uit te gaan. Novavax won 6.2% voordat de handel werd stilgelegd voor een bekendmaking van FDA over het coronavaccin van het bedrijf. Het bericht bleek positief. Steenkolenmijnbouwer Peabody Energy werd 10 procent meer waard na een koopadvies van Jefferies. Gitlab steeg 28 procent, na goed ontvangen kwartaalcijfers. De cijfers waren beter dan analisten hadden verwacht en Gitlab, dat onder leiding staat van Nederlander Sytse Sijbrandij, verhoogd de outlook. Dit jaar halveerde de koers Gitlab grosso modo. Bron: ABM Financial News

