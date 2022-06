Olieprijs nadert 120 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag na een wisselvallige handelssessie gesloten op het hoogste niveau in drie maanden, in afwachting van cijfers over de olievoorraden. De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,8 procent hoger op 119,41 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Het einde van de coronalockdowns in China betekent meer vraag naar olie, terwijl er zorgen blijven over krappe vraag, gezien de sancties tegen olie uit Rusland. Dinsdagavond laat komen er nog wekelijke voorraadcijfers van het American Petroleum Institute. Woensdag komen de overheidscijfers van EIA. Economen voorzien dat de Amerikaanse raffinaderijen afgelopen week op aanzienlijk meer capaciteit draaiden zodat er meer benzine en stookolie voorradig zal zijn. De voorraden ruwe olie dalen naar verwachting met 3 miljoen vaten en benzine en destillaten nemen ongeveer evenveel toe. Een beslissing van het OPEC-plus-kartel van olie-exporterende landen om de productie te verhogen heeft de olieprijs maar weinig laten afkoelen. De afgelopen tijd haalt OPEC-plus zijn doelen niet, dus een hoger doel zal nog moeilijker worden, zeggen analisten. Bron: ABM Financial News

