Europese beurzen eindigen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, nadat de lange rente in de Verenigde Staten verder opliep.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,3 procent lager op 442,88 punten. De Duitse DAX-index daalde 0,7 procent tot 14.556,62 punten. De Franse CAC40 verloor 0,7 procent tot 6.500,35 punten en de Britse FTSE 100 zakte 0,1 procent tot 7.598,93 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING zag dat de Amerikaanse tienjaarsrente maandagavond opliep tot meer dan 3 procent. Inmiddels staat de tienjaarsrente een fractie onder die grens, maar de dertigjarige rente steeg tot 3,15 procent. Dit was eind mei nog minder dan 3 procent. De tweejaarsrente steeg ook, vooruitlopend op meer renteverhogingen door de Federal Reserve.

"De stijgende rentes zorgen wederom voor onrust bij beleggers", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. De rentes stijgen volgens hem in reactie op het sterke Amerikaanse banenrapport van vrijdag en de verwachting dat de Federal Reserve het monetaire beleid verder verkrapt.

"De Amerikaanse economie kan een hogere rente op dit moment gemakkelijk hebben, maar toch is de vrees voor een 'harde landing' van de Amerikaanse economie niet verdwenen", aldus Wiersma. "Twijfel over de gevolgen van de hogere rentes op de economische groei leidt tot aanhoudende volatiliteit op de financiële markten. We verwachten dat dit nog wel even zo zal blijven."

De Australische centrale bank verhoogde de rente van 0,35 naar 0,85 procent. Het was de tweede renteverhoging op rij, en de laatste was opnieuw groter dan verwacht, en dat wijst op vastberadenheid om de inflatie te beteugelen.



De Duitse fabriekorders bleken in april onverwacht gedaald, onder invloed van de oorlog in Oekraïne. De orders daalden met 2,7 procent in april, vergeleken met maart.

De Britse inkoopmanagersindex voor de dienstensector liet in een definitieve meting voor mei een minder sterke vertraging zien dan in de voorlopige meting.

De olieprijs steeg licht. Een juli-future West Texas Intermediate werd 0,4 procent duurder op 119,00 dollar. Een augustusfuture Brent-olie steeg 0,5 procent tot 120,09 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0693. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0695 op de borden.



Bedrijfsnieuws



Verliezen voor retailers en maaltijdbezorgers konden niet worden weggepoetst door winsten bij energiebedrijven. Shell won 1,3 procent en Just Eat Telecom verloor 1,8 procent in Amsterdam. HelloFresh en Zalando daalden in Frankfurt 2,5 en 4,8 procent.

Makers van luxe-goederen zoals L'Oreal en LVMH behoorden ook tot de verliezers, evenals halfgeleiderfonds Infineon en techbedrijven Prosus en Adyen.

Kledingfabrikant Inditex werd wel meer waard, evenals liftenfabrikant Kone.

MFE-MediaForEurope verhoogt zijn bod op het resterende belang van 44 procent in de Spaanse dochter Mediaset Espana Comunicacion, meldde het Italiaanse televisiebedrijf. Mediaset steunt het bod.

De Britse afvalverwerker Biffa heeft een overnamebod gekregen van private equity-bedrijf Energy Capital Partners en wordt daarbij gewaardeerd op 1,36 miljard pond. Het bod van 4,45 pond per aandeel is een premie op de slotkoers van maandag van 3,25 pond per aandeel. Biffa sloot 27 procent hoger op 4,12 pond.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden licht lager rond sluitingstijd in Europa. De S&P500 index verloor 0,2 procent tot 4.144 punten. Maandag kwam er nog 0,3 procent bij.