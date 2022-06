Rood slot op Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is dinsdag met verlies gesloten, ondanks de koerswinst voor Shell. De Amsterdamse hoofdindex sloot 0,4 procent lager op 709,14 punten. Marktanalist Michael Hewson zag de koersen terugvallen na de positieve sessie van maandag. Hij wees op een combinatie van hogere prijzen, hogere rentes en margedruk, die de zorgen aanwakkerden. Ook kwam er een tegenvaller uit Duitsland, waar de fabrieksorders daalden in plaats van stegen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde aanvankelijk weer boven de 3 procent, maar is daar inmiddels net onder gezakt. "De forse stijging van de rentes zorgt wederom voor onrust bij beleggers", oordeelde beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "De Amerikaanse economie kan een hogere rente op dit moment gemakkelijk hebben, maar toch is de vrees voor een 'harde landing' van de Amerikaanse economie niet verdwenen", vulde investment manager Simon Wiersma van ING aan. De euro/dollar handelde op 1,0693 en olie werd ruim een half procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX ging Shell aan de leiding met een koerswinst van 1,3 procent. Verder wonnen ArcelorMittal, KPN, ING en DSM 0,2 tot 0,7 procent. DSM kocht de Braziliaanse diervoederspecialist Prodap. Bank of America denkt dat de aanstaande beleggersdag van ING wel eens een koersaanjager kan blijken. Just Eat Takeaway verloor 1,8 procent, maar Prosus en Adyen daalden zelfs 2,0 en 3,0 procent. In de Midkap won Accell 4,6 procent en WDP 1,2 procent. PostNL en InPost verloren 3,0 en 5,1 procent. Smallcapfonds Kendrion steeg 2,9 procent, maar Nedap daalde 2,6 procent. Het lokaal genoteerde Renewi eindigde 7,5 procent hoger. Mogelijk dat een overnamebod op sectorgenoot Biffa voor wat fantasie in het aandeel zorgde, klonk het in de markt. Tussenstand Wall Street Bij het klinken van de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen rond de slotkoersen van maandag. Bron: ABM Financial News

