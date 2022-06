Bank of America tipt ING voor beleggersdag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De aankomende beleggersdag van ING op 13 juni zou wel eens een aanjager voor de aandelenkoers van de Nederlandse bank kunnen zijn. Die schrijven analisten van Bank of America. De Amerikaans bank hanteert een koersdoel van 15,20 euro, wat een opwaarts potentieel biedt van circa 50 procent en daarom gepaard gaat met een koopadvies. De analisten denken dat ING overtuigend gaat aantonen dat het rendement op eigen vermogen kan stijgen van de huidige 9 procent naar 12 procent in 2025, dankzij winstgroei maar ook omdat een fors deel van het eigen vermogen gaat terugvloeien naar de aandeelhouders, zodat de winst per aandeel stijgt. Dit wordt het eerste strategische plan van de nieuwe CEO, verwachten ze. Bank of America gaat er nog steeds van uit dat ING in drie jaar tijd 15 miljard euro kapitaal kan uitkeren, of 40 procent van de marktkapitalisatie. Dat zou gebeuren door de helft van de winst uit te keren als dividend, aangevuld met aandeleninkopen ter waarde van 6 tot 8 procent van de marktwaarde van het bedrijf. Een update van ING over de netto rentebaten en de fee-inkomsten zal leiden tot hogere winsttaxaties van analisten, gelooft de Amerikaanse zakenbank. ING zal bevestigen dat de rentebaten in het eerste kwartaal het laagste punt hebben bereikt, en zal waarschijnlijk ook de gevoeligheid voor rentebewegingen bekendmaken, waardoor analisten met meer zekerheid een hogere winst kunnen voorspellen. Wanneer de ECB de rente per juli verhoogt, zal dat effect nog worden versterkt. Over de leningengroei zal de bank voorzichtig blijven, denkt de Amerikaanse bank, maar over de fee-inkomsten zal ING mogelijk de verwachtingen verhogen tot de bovenkant van de bandbreedte van 5 tot 10 procent groei. Het aandeel ING noteert dinsdagmiddag 0,2 procent lager op 10,39 euro. Bron: ABM Financial News

