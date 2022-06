Trade Republic haalt kwart miljard euro op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Trade Republic

(ABM FN-Dow Jones) Trade Republic heeft 250 miljoen euro opgehaald met een een Series C-financieringsronde. Dit maakte het bedrijf dinsdag bekend. De financieringsronde stond onder begeleiding van pensioenfonds Ontario Teachers, samen met de deelname van de bestaande investeerders. Daarmee wordt Trade Republic gewaardeerd op circa 5 miljard euro. Dat was bij de vorige ronde 4,4 miljard euro. "Een erkenning van de sterke prestaties van Trade Republic", meent het bedrijf. Volgens de eigen website van Trade Republic bedient het 1 miljoen klanten en heeft het 6 miljard euro onder beheer. De financiering zal door Trade Republic worden gebruikt om het productaanbod te vergroten en nieuwe diensten en technologieën te ontwikkelen. De investering van Ontario Teachers is een uitbreiding op de Series C van vorig jaar, die geleid werd door Sequoia. Bron: ABM Financial News

