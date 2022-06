Target geeft winstwaarschuwing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Target heeft gewaarschuwd dat de operationele marge in het tweede kwartaal lager uit zal uitvallen dan bij de resultaten over het eerste kwartaal werd verwacht. Dit bleek dinsdag uit een persbericht van de Amerikaanse warenhuisketen. De marge komt naar verwachting nu uit op circa 2 procent. Dat is flink lager dan de 5,3 procent die medio mei nog werd voorzien. En die margeraming viel toen al flink tegen. Voor de tweede helft van het boekjaar wordt een marge van ongeveer 6 procent verwacht. De rest van de afgegeven verwachtingen blijft ongewijzigd, aldus Target dinsdag. Het bedrijf neemt ook maatregelen om de voorraden terug te brengen en de kosten te verlagen. Het aandeel Target noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs ruim 7 procent lager. Bron: ABM Financial News

