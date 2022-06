Openingsverlies Wall Street loopt op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street maakt zich dinsdag op voor een rode opening. Circa een half uur voor de openingsbel noteert de future op de S&P 500 0,9 procent lager en die voor Nasdaq ruim een procent in het rood. Maandagavond gaven de Amerikaanse aandelenmarkten een deel van de winst prijs, terwijl de rente opliep. "De forse stijging van de rentes zorgen wederom voor onrust bij beleggers", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. De stijging van de rentes is volgens hem een reactie op het sterke Amerikaanse banenrapport van afgelopen week en de verwachting van beleggers dat de Federal Reserve haar verkrappende monetaire beleid zal voortzetten. Inmiddels noteert de Amerikaanse tienjaarsrente boven de 3 procent en stijgt ook de tweejaarsrente. De Amerikaans export steeg in april met 3,5 procent tot 252,6 miljard dollar, terwijl de import met 3,4 procent daalde tot 339,7 miljard dollar. Hierdoor viel het handelstekort lager uit dan economen hadden verwacht. Het tekort van de VS met China kwam uit op 34,9 miljard dollar en met de EU op 17,0 miljard dollar. Vanavond volgt nog het consumentenkrediet en de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen legt vandaag tegenover een comité van de Senaat verantwoording af voor de begroting over 2023. De euro/dollar handelde op 1,0660 en olie wordt iets goedkoper. Bedrijfsnieuws Retailer Franchise Group is bereid 60 dollar per aandeel Kohl's neer te tellen. Daarmee wordt de warenhuisketen gewaardeerd op bijna 8 miljard dollar. In de elektronische handel voorbeurs noteerde het aandeel Kohl's dinsdag 10 procent hoger op 46,40 dollar. Target opent vermoedelijk 7,0 procent lager. De warenhuisketen deed aanpassingen aan zijn voorraden en verlaagde de margeverwachting voor het tweede kwartaal. Gitlab opent meer dan 10 procent in het groen, na goed ontvangen kwartaalcijfers. De cijfers waren beter dan analisten hadden verwacht en Gitlab, dat onder leiding staat van Nederlander Sytse Sijbrandij, verhoogd de outlook. Dit jaar halveerde de koers Gitlab grosso modo. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,3 procent tot 4.121,43 punten, de Dow Jones index sloot 0,1 procent hoger op 32.915,78 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 12.061,37 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.