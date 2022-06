Franchise Group biedt 60 dollar per aandeel Kohl's Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse warenhuis Kohl's voert exclusieve gesprekken over een verkoop, nadat het bedrijf zichzelf in mei al in de etalage had geplaatst. Dit bleek uit documenten ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission. Retailer Franchise Group is bereid 60 dollar per aandeel Kohl's neer te tellen. Daarmee wordt de warenhuisketen gewaardeerd op bijna 8 miljard dollar. Franchise Group krijgt drie weken exclusief de tijd om een boekenonderzoek te verrichten en de financiering van een eventuele overname rond te krijgen in aanloop naar een bindende overeenkomst. In de elektronische handel voorbeurs noteerde het aandeel Kohl's dinsdag 12,2 procent hoger op 47,25 dollar. Bron: ABM Financial News

