Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager tegen de achtergrond van een oplopende lange rente in de Verenigde Staten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,8 procent op 441,40 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,9 procent naar 14.521,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,7 procent met een stand van 6.502,50 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,1 procent naar 7.603,41 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de Amerikaanse tienjaarsrente maandagavond met 11 basispunten verder aantrok tot boven de drie procent. De tweejaarsrente steeg ook, vooruitlopend op nieuwe renteverhogingen door de Fed.

"De forse stijging van de rentes zorgen wederom voor onrust bij beleggers", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. De stijging van de rentes is volgens hem een reactie op het sterke Amerikaanse banenrapport van afgelopen week en de verwachting van beleggers dat de Federal Reserve haar verkrappende monetaire beleid zal voortzetten.

"De Amerikaanse economie kan een hogere rente op dit moment gemakkelijk hebben, maar toch is de vrees voor een 'harde landing' van de Amerikaanse economie niet verdwenen", aldus Wiersma. Hij zag de koersen maandagavond op Wall Street richting het einde van de handelsdag teruglopen. Uiteindelijk sloten de Amerikaanse beurzen nog met kleine plussen.

"Twijfel over de gevolgen van de hogere rentes op de economische groei, leidt tot aanhoudende volatiliteit op de financiële markten. We verwachten dat dit nog wel even zo zal blijven."

De Britse inkoopmanagersindex voor de dienstensector over mei kwam in een definitieve meting op een hoger punt uit dan eerder gemeten. Daarmee vertraagde de groei nog wel, maar een stuk minder dan eerder in een voorlopige meting. Dat gold daarmee per saldo ook voor de Britse economie als geheel.

Vanmiddag wordt in de Verenigde Staten alleen de handelsbalans over april gepubliceerd, vanavond gevolgd door het consumentenkrediet.

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen legt vandaag tegenover een comité van de Senaat verantwoording af voor de begroting over 2023.

Olie noteerde dinsdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 118,11 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 119,10 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0677. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0686 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0695 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs noteerde de koers van het aandeel Euroapi 2,4 procent hoger in een groep van zes plussen. In Frankfurt waren dit er vijf, zonder echte uitschieter.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,3 procent tot 4.121,39 punten, de Dow Jones index sloot 0,1 procent hoger op 32.915,78 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 12.061,37 punten.