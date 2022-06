Valuta: euro onder 1,07 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag onder de 1,07 dollar, daar de markt voor aanstaande donderdag nog geen renteverhoging door de Europese Centrale Bank lijkt te voorzien.

"Zoals het er nu naar uitziet, doet het monetair beleidsorgaan komende donderdag niets", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De markt is natuurlijk wel erg geïnteresseerd in het commentaar van voorzitter Christine Lagarde na het besluit en in hoeverre ze hint op een renteverhoging in juli", aldus Van der Meer.

Volgens de prognoses die Ebury beschikbaar heeft, lijkt de markt voor de vergadering van deze maand nog niet te rekenen op een renteverhoging. In juli komt dit er vermoedelijk wel van. De vraag is of het dan bij 25 basispunten blijft of dat het 50 punten wordt. "De kans op dit laatste wordt nu geraamd op 30 procent", aldus Van der Meer.

Na het rentebesluit van de ECB van donderdag verschuift de aandacht van de markt naar vrijdag, wanneer de Amerikaanse inflatie over mei wordt gepubliceerd.

De centrale bank van Australië besloot dinsdag het belangrijkste rentetarief vanwege de oplopende inflatie en de verwachting dat het prijspeil nog wel even blijft stijgen, met 50 basispunten te verhogen naar 0,85 procent. Een maand eerder ging het tarief al met 25 basispunten omhoog.

De Britse inkoopmanagersindex voor de dienstensector over mei kwam in een definitieve meting op een hoger punt uit dan eerder gemeten. Daarmee vertraagde de groei nog wel, maar een stuk minder dan eerder in een voorlopige meting. Dat gold daarmee per saldo ook voor de Britse economie als geheel.

Maandagavond overleefde de Britse premier Boris Johnson een stemming onder de partijleden van de Conservatives, waar een aantal van hen om had gevraagd naar aanleiding van de gewraakte coronafeestjes van de premier. Deze leden hadden geen vertrouwen meer in Johnson en wilden een peiling. Deze wees uit dat Johnson kan blijven als premier, ofschoon de meerderheid lager lag dan bij eerdere vertrouwensstemmingen, zoals eertijds bij Johnsons voorganger Theresa May.

Vanmiddag wordt in de Verenigde Staten alleen de handelsbalans over april gepubliceerd, vanavond gevolgd door het consumentenkrediet.

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen legt vandaag tegenover een comité van de Senaat verantwoording af voor de begroting over 2023.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,0681 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8548 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,3 procent en noteerde op 1,2495 dollar. De Australische dollar noteerde na het rentebesluit aanvankelijk hoger, maar is onderwijl weer teruggezakt naar een onveranderde koersnotering van 0,7192 Amerikaanse dollar.