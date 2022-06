Ziggo breidt sponsordeal met Ajax uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax en Ziggo intensiveren hun samenwerking met als resultaat dat vanaf komend seizoen Ziggo niet alleen meer op de voorkant van het Ajax-shirt zal staan, maar Giganet ook achterop. Dit maakte Ziggo dinsdags bekend. "Mede dankzij de groei van het hoofdsponsorschap kunnen we onze financiële positie verder versterken", zei algemeen directeur Edwin van der Sar in een toelichting op de deal. Hoeveel er met de uitbreiding van het sponsordeal is gemoeid, meldde Ziggo niet. GigaNet is de naam van het glasvezel-kabel netwerk van Ziggo, gecombineerd met het mobiele 5G-netwerk van Vodafone. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.