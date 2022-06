Philips stelt nieuwe operationeel directeur aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft Willem Appelo aangesteld als nieuwe operationeel directeur van het bedrijf. Dit maakte Philips dinsdagochtend bekend. Appelo treedt op 18 juli aan in het bestuur van Philips. Per 1 oktober volgt hij vervolgens Sophie Bechu op als COO van het bedrijf. Appelo rapporteert direct aan CEO Frans van Houten. Appelo heeft eerder op interim-basis de functie van Supply Chain Officer bekleed bij Philips. Ook was hij vicepresident Supply Chain Strategy, Innovation & Deployment bij Johnson & Johnson. Bechu blijft op projectbasis voor Philips werken tot eind januari 2023, wanneer zij met pensioen gaat. Bron: ABM Financial News

