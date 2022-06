AEX levert in, verlies voor Just Eat Takeaway en Adyen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,7 procent tot 706,80 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de Amerikaanse tienjaarsrente maandagavond met 11 basispunten verder aantrok tot boven de drie procent. De tweejaarsrente steeg ook, vooruitlopend op nieuwe renteverhogingen door de Fed.

"De forse stijging van de rentes zorgen wederom voor onrust bij beleggers", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. De stijging van de rentes is volgens hem een reactie op het sterke Amerikaanse banenrapport van afgelopen week en de verwachting van beleggers dat de Federal Reserve haar verkrappende monetaire beleid zal voortzetten.

"De Amerikaanse economie kan een hogere rente op dit moment gemakkelijk hebben, maar toch is de vrees voor een 'harde landing' van de Amerikaanse economie niet verdwenen", aldus Wiersma. Hij zag de koersen maandagavond op Wall Street richting het einde van de handelsdag teruglopen. Uiteindelijk sloten de Amerikaanse beurzen nog met kleine plussen.

"Twijfel over de gevolgen van de hogere rentes op de economische groei, leidt tot aanhoudende volatiliteit op de financiële markten. We verwachten dat dit nog wel even zo zal blijven."

Verder lijkt de markt vooral het kruit droog te houden in aanloop naar belangrijke agendapunten later deze week, zo merkte Blekemolen op. Op donderdag komt het rentebesluit van de ECB. Econoom Zach Pandl van Goldman Sachs stelt dat de Europese Centrale Bank vermoedelijk een basis zal leggen voor een periode zonder negatieve rentes. "Op middellange termijn is dat positief voor de euro", aldus Pandl.

Ebury verwacht dat de euro zal aantrekken als ECB-voorzitter Christine Lagarde donderdag een renteverhoging van 50 basispunten suggereert voor juli. "De grote vraag is of de ECB de rentes met 25 of met 50 basispunten zal verhogen in juli en de aankomende persconferentie na de beleidsvergadering deze maand moet hier meer inzicht in geven", aldus analist Matthew Ryan van Ebury. "Lagarde zal alle opties openhouden voor de bijeenkomst in juli." Volgens Ryan is er een kans van 1 op 3 dat de rente met 50 basispunten wordt verhoogd. Het muntpaar euro/dollar koerste dinsdagochtend rond een niveau van 1,0684.

Op vrijdag volgen Amerikaanse inflatiecijfers. De index die het consumentenvertrouwen meet, zal op vrijdag ook nauwlettend in de gaten worden gehouden door beleggers.

De olieprijzen stegen licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen verloor Just Eat Takeaway.com 2,1 procent, na een dubbelcijferige koerssprong op maandag. Adyen leverde 3,3 procent in. Shell won juist 0,3 procent.

In de AMX won Accell 3,9 procent en OCI 1,2 procent. InPost verloor 3,8 procent.

Onder de kleinere aandelen steeg Kendrion met 1,7 procent, maar daalde CM.COM met 2,3 procent.