Beursblik: Barclays verhoogt koersdoel Aegon

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft dinsdag het koersdoel voor Aegon verhoogd van 5,00 naar 5,30 euro en handhaaft het Gelijkgewogen advies voor de verzekeraar. De analisten van Barclays wijzen erop dat de winst van Aegon voor 30 procent wordt bepaald door de Amerikaanse rente. Fundamenteel blijven de activiteiten van Aegon geconfronteerd met uitdagingen. Het aandeel Aegon noteert dinsdag op 5,00 euro. Bron: ABM Financial News

