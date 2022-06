Broker BUX breidt uit naar Italie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Bux

(ABM FN-Dow Jones) BUX zet de volgende stap in zijn Europese uitbreiding en introduceert zijn mobiele beleggingsapp in Italië. Dit maakte de zogeheten neobroker dinsdagochtend bekend. Met de stap naar Italië is de beleggingsapp in acht Europese landen beschikbaar. "De uitbreiding naar de Italiaanse markt is een volgende mijlpaal voor BUX", aldus CEO Yorick Naeff. BUX heeft inmiddels meer dan 700.000 klanten. Bron: ABM Financial News

