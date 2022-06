Lagere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,9 procent in het rood. Maandag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,6 procent hoger op 711,82 punten.

De Europese beurzen staan een lager opening te wachten, nadat Wall Street op maandag met moeite de winsten van eerder op de dag wist vast te houden. Uiteindelijk sloten de Amerikaanse aandelenmarkten met kleine plussen, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente boven de drie procent staat. Dit voedt de rentevrees weer.

Analisten zien een zekere terughoudendheid onder beleggers in aanloop naar een belangrijk Amerikaans inflatiecijfer later deze week. "De rally op de beurzen hield maandag niet aan, nadat de rentes stegen op de verwachting dat de prijsdruk minder snel zal afnemen", aldus analist Edward Moya van OANDA. "Het inflatiecijfer van vrijdag zal vermoedelijk laten zien dat de inflatie nog niet erg afkoelt, maar dat de kans op een recessie wel laag blijft."

Analist Peter Cardillo van Spartan verwacht juist wel een recessie in de VS, maar niet van grote omvang. "De arbeidsmarkt koelt af, net als de huizenmarkt en de economie verzwakt", aldus Cardillo. "Bedrijven dienen hun winsten verder te laten groeien en dat zal mogelijk via het ontslaan van personeel moeten. Maar dat zal de druk van de hoge lonen niet wegnemen." De analist is echter niet bang voor een langdurige neerwaartse spiraal van de economie. "Er zal geen omvangrijke recessie zijn."

"De arbeidsmarkt is krap en de banengroei is stabiel. Daarom kan de Federal Reserve de financiële voorwaarden blijven aanscherpen en het historische soepele monetaire beleid terugschroeven", zei marktanalist Jeffrey Roach van LPL Financial.

De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting tijdens zijn vergadering in juni en juli de rente met 0,5 procentpunt verhogen. Wat het in september zal doen is minder zeker, maar het banenrapport van afgelopen vrijdag heeft niet veel veranderd aan de mening van degenen op Wall Street die denken dat de Fed nog werk te doen heeft om een oververhitte economie af te koelen.

De prijs voor een vat ruwe olie is maandag gedaald, hoewel beleggers over het algemeen optimistisch bleven over olie, aangezien de Amerikaanse voorraden veel lager zijn dan normaal. De juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,37 dollar, ofwel 0,3 procent, lager op 118,50 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs circa een half procent hoger tot 119,16 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0681. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0695 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0688 op de borden.

Econoom Zach Pandl van Goldman Sachs stelt dat de Europese Centrale Bank vermoedelijk een basis zal leggen voor een periode zonder negatieve rentes. "Op middellange termijn is dat positief voor de euro", aldus Pandl.

Ebury verwacht dat de euro zal aantrekken als ECB-voorzitter Christine Lagarde donderdag een renteverhoging van 50 basispunten suggereert voor juli. "De grote vraag is of de ECB de rentes met 25 of met 50 basispunten zal verhogen in juli en de aankomende persconferentie na de beleidsvergadering deze maand moet hier meer inzicht in geven", aldus analist Matthew Ryan van Ebury. "Lagarde zal alle opties openhouden voor de bijeenkomst in juli." Volgens Ryan is er een kans van 1 op 3 dat de rente met 50 basispunten wordt verhoogd.

Bedrijfsnieuws

DSM heeft in Brazilië een technisch specialist op het gebied van diervoeding overgenomen. Een overnameprijs werd niet genoemd.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor Air France-KLM van 3,10 naar 1,10 euro bij handhaving van het verkoopadvies. Ondanks een kapitaalverhoging van krap 2,3 miljard euro, blijft de balans van de luchtvaartmaatschappij in een slechte staat, aldus de analisten.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,3 procent tot 4.121,39 punten, de Dow Jones index sloot 0,1 procent hoger op 32.915,78 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 12.061,37 punten.