'Ook ABN Amro mag zich weer buigen over probleemdossier bij Van Lanschot'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nu een klant van Van Lanschot in hoger beroep een zaak over rentederivaten won, ligt dit dossier ook weer bij ABN AMRO op tafel. Dit schreef Het Financieele Dagblad dinsdag. Het gerechtshof oordeelde dat Van Lanschot de betreffende klant niet goed zou hebben geadviseerd. De bank zou zich onvoldoende aan de zorgplicht hebben gehouden. Door dit vonnis houdt Van Lanschot er nu rekening mee dat het een schadevergoeding van minimaal 10 miljoen euro moet uitbetalen, aldus de krant. Deze klant bouwde zijn leenportefeuille, inclusief derivaten, gedeeltelijk op bij ABN AMRO, voordat hij twee jaar later naar Van Lanschot vertrok. Volgens hem deden beide banken precies hetzelfde: kostbare, risicovolle producten verkopen die hij niet nodig had. Deze klant heeft bij ABN AMRO nu een eis op tafel liggen van circa 300.000 euro. De krant voert onder andere de advocaten van ABN AMRO op die in de krant stellen dat het in dit geval niet om een onwetende particulier gaat, maar om een ervaren ondernemer en vastgoedbelegger die de swaps bewust bij de bank heeft afgesloten. Bovendien zou de klant geen financiële schade hebben geleden. Had hij de swaps begin 2008, toen hij overstapte naar Van Lanschot, de deur uit gedaan dan had dat hem volgens de bank maar 'ruim anderhalve ton' gekost. Verder, zo betoogde advocate Valentina Caria van NautaDutilh, is deze zaak al lang verjaard en is de uitspraak in de Bossche zaak niet definitief. Van Lanschot heeft al aangekondigd die aan te willen vechten. Uitspraak van het gerechtshof volgt op 16 augustus, meldde het FD tot slot. Bron: ABM Financial News

