Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Air France-KLM

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor Air France-KLM verlaagd van 3,10 naar 1,10 euro bij handhaving van het verkoopadvies. Ondanks een kapitaalverhoging van krap 2,3 miljard euro, blijft de balans van de luchtvaartmaatschappij in een slechte staat, aldus de analisten. De schuld bedraagt 8,9 miljard euro naar schatting van Berenberg. De ondernemingswaarde ligt circa 14 procent hoger dan voor de coronacrisis, maar het zicht op herstel, vooral op het gebied van zakelijke reizen en langeafstandsvluchten, blijft volgens Berenberg beperkt. Daarbij liggen de personeelskosten per saldo circa 14 procent hoger dan in 2019, schatten de analisten. De zakenbank denkt dat Air France-KLM prioriteit zal geven aan het herfinancieren van de schulden, zeker die met een hoge rente, maar dit zal geen oplossing voor de problemen zijn op lange termijn. "Aandeelhouders lopen op termijn dus risico op meer verwatering", waarschuwen de analisten. Het aandeel Air France-KLM sloot maandag op 1,72 euro. Bron: ABM Financial News

