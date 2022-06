Centrale bank van Australie verhoogt rente

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de beleidsrente met 50 basispunten verhoogd naar 0,85 procent na bij de voorlaatste beleidsvergadering in mei de rente al 25 basispunten hoger te hebben gezet. Dit bleek dinsdag uit het laatste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia.

De RBA gaf dinsdag aan dat de inflatie significant stijgt en meer dan verwacht, maar nog wel lager ligt dan in de omringende ontwikkelde economieën. De verstoringen in de aanvoerlijnen zijn een belangrijke oorzaak voor de prijsstijgingen in Australië, maar ook de krapte op de Australische arbeidsmarkt en de eerdere overstromingen zijn factoren van belang.

De bank is van mening dat het rentebesluit van vandaag op termijn een bijdrage levert aan de normalisering van het inflatiepeil. Het is volgens de RBA een volgende stap in de ingezette weg van verkrapping van het monetaire beleid en verwacht mag worden dat er meer verhogingen volgen in de komende maanden.

De verwachting van de bank is dat de inflatiestijging nog niet voorbij is, maar dat deze na verloop wel terugvalt naar een bandbreedte van 2 tot 3 procent. De RBA wees in dit verband op de prijsstijgingen voor stroom, gas en benzine.

De economie van Australië toont volgens de RBA veerkracht met een groei van 0,8 procent in het eerste kwartaal en een groei van 3,3 procent op jaarbasis. Volgens de bank is er een instroom van investering in het bedrijfsleven aanstaande. Het nationaal inkomen zit in de lift door hogere vastgoedprijzen.

De werkloosheid ligt op 3,9 procent, het laagste punt in vijftig jaar en de verwachting van de beleidsmakers is dat dit percentage nog verder daalt.

Een punt van zorg kan de consumptie van huishoudens worden, gezien de oplopende kosten voor levensonderhoud.

De Australische dollar daalde vanochtend aanvankelijk 0,5 procent ten opzichte van de Amerikaanse dollar, maar na het rentebesluit stond er een plus van 0,2 procent op de borden met een koers van 0,7215 Amerikaanse dollar.