Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet, nadat Wall Street maandag tegen het einde van de handelsdag steeds meer winst moest inleveren en de Amerikaanse tienjaarsrente inmiddels weer boven de 3 procent noteert.

IG voorziet een openingsverlies van 119 punten voor de Duitse DAX, een min van 54 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 33 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten.

Europese aandelenmarkten stegen, na een positieve handelssessie in Azië en groene borden op Wall Street. "Het sterke Amerikaanse banenrapport van vrijdag betekent dat beleggers weinig reden hebben om te hopen dat de Federal Reserve in de nabije toekomst zijn inspanningen op het vlak van monetaire beleidsverkrapping zal onderbreken", zeiden analisten van IG.

"Bovendien zorgt de sterke stijging van de olieprijzen tegen het einde van vorige week ervoor dat de zorgen over de inflatie in de hoofden van beleggers zijn blijven hangen", aldus de analisten.

Op macro-economisch vlak stonden maandag in Europa geen publicaties geagendeerd. De Chinese inkoopmanagersindex voor de dienstenensector heeft in mei verbetering laten zien, maar bleef wijzen op krimpende activiteit door de coronamaatregelen van Beijing. Inmiddels worden die maatregelen versoepeld en dat is goed nieuws voor de Chinese economie en voor de druk op de mondiale aanvoerketen.

Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway.com steeg in Amsterdam bijna 12,0 procent. Oprichter Matt Maloney van Grubhub zou eerder dit jaar samen met private equitybedrijf General Atlantic hebben overwogen om de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway terug te kopen. Dit meldde The Sunday Times zondag op basis van bronnen. Uiteindelijk zouden Maloney en General Atlantic hebben besloten om geen bod uit te brengen, aldus de krant.

In Frankfurt won Delivery Hero ruim 10,0 procent en Hellofresh ruim 7,0 procent. Zalando steeg 4,0 procent, terwijl Daimler Truck 0,5 procent verloor.

Internetinvesteerder Prosus won bijna 6,0 procent. Het aandeel Didi Global noteert liefst 36 procent hoger op de New York Stock Exchange. Volgens The Wall Street Journal zullen Chinese toezichthouders Didi en twee andere bedrijven weer toestaan om nieuwe gebruikers te accepteren.

VGP is toegelaten tot de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index en zat aanvankelijk bij de sterkste stijgers, maar sloot uiteindelijk 3,5 procent in het rood. Beleggers hadden de goedkeuring verwacht en nemen nu winst.

In Parijs steeg Renault bijna 4,0 procent, Société Générale won bijna 3,0 procent, terwijl Air Liquide circa 8 procent daalde.

Euro STOXX 50 3.838,42 (+1,5%)

STOXX Europe 600 444,12 (+0,9%)

DAX 14.653,81 (+1,3%)

CAC 40 6.548,78 (+1,0%)

FTSE 100 7.608,22 (+1,0%)

SMI 11.529,16 (-0,2%)

AEX 711,82 (+1,6%)

BEL 20 3.919,37 (+1,0%)

FTSE MIB 24.565,67 (+1,7%)

IBEX 35 8.836,30 (+1,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag nog hoger gesloten.

Daarmee liggen de Amerikaanse aandelenmarkten op koers om de verliezen van vorige week, veroorzaakt door een sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport, te herstellen.

Wall Street sloot vrijdag lager, nadat bekend werd dat de werkgelegenheid in de VS in mei sterker is gestegen dan verwacht, wat volgens marktvolgers het [verkrappende] rentebeleid van de Fed bevestigde en suggereert dat de Amerikaanse centrale bank waarschijnlijk de rente verder zal verhogen.

"De arbeidsmarkt is krap en de banengroei is stabiel. Daarom kan de Federal Reserve de financiële voorwaarden blijven aanscherpen en het historische soepele monetaire beleid terugschroeven", zei marktanalist Jeffrey Roach van LPL Financial.

De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting tijdens zijn vergadering in juni en juli de rente met 0,5 procent verhogen. Wat het in september zal doen is minder zeker, maar het banenrapport van vrijdag heeft niet veel veranderd aan de mening van degenen op Wall Street die denken dat de Fed nog werk te doen heeft om een oververhitte economie af te koelen.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,37 dollar, ofwel 0,3 procent, lager op 118,50 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen handelsbalansdata, gevolgd door het consumentenkrediet later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Twitter daalde bijna 2,0 procent, nadat Elon Musk zei de overnamedeal te kunnen beëindigen. Musk heeft nogmaals om informatie verzocht van Twitter over het het aantal nepaccounts, nu het bedrijf dit blijft weigeren.

Under Armour verliest zijn plek in de S&P 500 index. Het aandeel noteerde vlak.

Amazon steeg ruim 2,0 procent, na de effectuering van de eerder aangekondigde aandelensplitsing. Het aandeel is gesplitst in 20 stukken.

Apple heeft maandag zijn nieuwste versie van het IOS mobiele besturingssysteem aangekondigd. Dit deed de techgigant tijdens het jaarlijkse ontwikkelaarsevenement. Apple onthulde ook nieuwe versies van zijn 13-inch MacBook Air en MacBook Pro-laptops. Het aandeel steeg circa 0,3 procent.



Starbucks wil nieuw bloed aan de top, zei interim CEO Howard Schulz. Tegen het najaar moet er iemand gevonden zijn voor het koffiebedrijf. Schulz wil in maart stoppen. Het aandeel daalde 0,3 procent.

Het aandeel Didi Global noteerde bijna 35,0 procent hoger, nadat de Wall Street Journal schreef dat Chinese toezichthouder het Chinese bedrijf weer toestaat om nieuwe gebruikers toe te laten. Ook Full Truck Alliance en Kanzhun wonnen respectievelijk circa 5,0 procent en circa 20,0 procent. De Chinese toezichthouder stelde een onderzoek in, nadat de drie bedrijven een beursnotering in de VS kregen, omdat het mogelijk uitlekken van de data die de drie bedrijven verzamelen een gevaar voor de nationale veiligheid zou vormen. Didi zou wel een flinke boete tegemoet kunnen zien volgens de zakenkrant.

S&P 500 index 4.121,43 (+0,3%)

Dow Jones index 32.915,78 (+0,1%)

Nasdaq Composite 12.061,37 (+0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld, maar zonder grote uitslagen.

Nikkei 225 28.034,84 (+0,4%)

Shanghai Composite 3.252,00 (+0,5%)

Hang Seng 21.628,37 (-0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0681. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0695 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0688 op de borden.

USD/JPY Yen 132,85

EUR/USD Euro 1,0681

EUR/JPY Yen 141,91

MACRO-AGENDA:

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Fabrieksorders - April (Dld)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (VK)

14:30 Handelsbalans - April (VS)

21:00 Consumentenkrediet - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten