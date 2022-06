Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, terwijl beleggers over algemeen optimistisch bleven over ruwe olie, aangezien de Amerikaanse voorraden veel lager zijn dan normaal. Maar, recordhoge benzineprijzen en andere inflatoire druk suggereren dat er mogelijk een keerpunt is bereikt waarop de vraag op relatieve lage niveau's zal blijven hangen, omdat mensen geld proberen te besparen door vakantiereizen te verkorten en dagelijkse tripjes voor bijvoorbeeld boodschappen te verminderen. Saoedi-Arabië heeft zondag de officiële verkoopprijs van zijn Arabische lichte ruwe olie verhoogd voor Noordwest-Europa, de Middellandse Zee en Azië. De stap komt nadat een besluit vorige week door OPEC+ om de productie in juli en augustus met 648.000 vaten per dag te verhogen niet voldoende bleek om de ruwe prijzen onder controle te krijgen. OPEC+ heeft de outputdoelstellingen verhoogd in maandelijkse stappen omdat het de productieverlagingen die het in het begin van de coronaviruspandemie introduceerde probeert af te wikkelen. Maar deze doelstellingen werden herhaaldelijk niet gehaald. De verhoging van OPEC+ met 648.000 vaten per dag werd over het algemeen gekarakteriseerd als onvoldoende om de verwachte verliezen in de Russische productie in de komende maanden te compenseren, nadat embargo's en sancties tegen de energie-export van het land als reactie op de invasie van Oekraïne van kracht werden. "De marktreactie sinds de aankondiging suggereert dan de markt niet onder de indruk is van de stap van OPEC+", zei marktanalist Warren Petterson van ING. De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,37 dollar, ofwel 0,3 procent, lager op 118,50 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

