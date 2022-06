Wall Street koerst af op hoger slot

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,6 procent tot 4.135,06 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.003,99 punten en de Nasdaq noteerde 0,7 procent hoger op 12.100,66 punten.



Daarmee liggen de Amerikaanse aandelenmarkten op koers om de verliezen van vorige week, veroorzaakt door een sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport, te herstellen.

Wall Street sloot vrijdag lager, nadat bekend werd dat de werkgelegenheid in de VS in mei sterker is gestegen dan verwacht, wat volgens marktvolgers het [verkrappende] rentebeleid van de Fed bevestigde en suggereert dat de Amerikaanse centrale bank waarschijnlijk de rente verder zal verhogen.

"De arbeidsmarkt is krap en de banengroei is stabiel. Daarom kan de Federal Reserve de financiële voorwaarden blijven aanscherpen en het historische soepele monetaire beleid terugschroeven", zei marktanalist Jeffrey Roach van LPL Financial.

De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting tijdens zijn vergadering in juni en juli de rente met 0,5 procent verhogen. Wat het in september zal doen is minder zeker, maar het banenrapport van vrijdag heeft niet veel veranderd aan de mening van degenen op Wall Street die denken dat de Fed nog werk te doen heeft om een oververhitte economie af te koelen.

De euro/dollar noteerde op 1,0701. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0712 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0718 op de borden.

Olie noteerde maandag tot 0,3 procent lager.

Dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen handelsbalansdata, gevolgd door het consumentenkrediet later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Twitter daalde 1,7 procent, nadat Elon Musk zei de overnamedeal te kunnen beëindigen. Musk heeft nogmaals om informatie verzocht van Twitter over het het aantal nepaccounts, nu het bedrijf dit blijft weigeren.

Under Armour verloor 0,4 procent, na het nieuws dat het aandeel uit de S&P 500 wordt verwijderd.

Amazon steeg 3,1 procent, na de eerder aangekondigde aandelensplitsing. Het aandeel is gesplitst in 20 stukken.



Starbucks wil nieuw bloed aan de top, zei interim CEO Howard Schulz. Tegen het najaar moet er iemand gevonden zijn voor het koffiebedrijf. Schulz wil in maart stoppen. Het aandeel noteerde vlak.

Apple gaat deze week zijn software weer in de schijnwerpers zetten op de jaarlijkse conferentie van ontwikkelaars. Het evenement is grotendeels online. Het aandeel won 0,7 procent.

Het aandeel Didi Global noteerde 38,4 procent hoger, nadat de Wall Street Journal schreef dat Chinese toezichthouder het Chinese bedrijf weer toestaat om nieuwe gebruikers toe te laten. Ook Full Truck Alliance en Kanzhun wonnen respectievelijk 7,8 procent en 19,3 procent. De Chinese toezichthouder stelde een onderzoek in, nadat de drie bedrijven een beursnotering in de VS kregen, omdat het mogelijk uitlekken van de data die de drie bedrijven verzamelen een gevaar voor de nationale veiligheid zou vormen. Didi zou wel een flinke boete tegemoet kunnen zien volgens de zakenkrant.