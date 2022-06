Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,9 procent tot 444,12 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,3 procent op 14.653,81 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,0 procent op 6.548,78 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,0 procent hoger op 7.608,22 punten. Europese aandelenmarkten stegen, na een positieve handelssessie in Azië en groene borden op Wall Street. "Het sterke Amerikaanse banenrapport van vrijdag betekent dat beleggers weinig reden hebben om te hopen dat de Federal Reserve in de nabije toekomst zijn inspanningen op het vlak van monetaire beleidsverkrapping zal onderbreken", zeiden analisten van IG. "Bovendien zorgt de sterke stijging van de olieprijzen tegen het einde van vorige week ervoor dat de zorgen over de inflatie in de hoofden van beleggers zijn blijven hangen", aldus de analisten. Op macro-economisch vlak stonden maandag in Europa geen publicaties geagendeerd. De Chinese inkoopmanagersindex voor de dienstenensector heeft in mei verbetering laten zien, maar bleef wijzen op krimpende activiteit door de coronamaatregelen van Beijing. Inmiddels worden die maatregelen versoepeld en dat is goed nieuws voor de Chinese economie en voor de druk op de mondiale aanvoerketen. De euro/dollar noteerde op 1,0688. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0720 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0718 op de borden. Olie werd maandag tot 0,8 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Just Eat Takeaway.com steeg in Amsterdam bijna 12,0 procent. Oprichter Matt Maloney van Grubhub zou eerder dit jaar samen met private equitybedrijf General Atlantic hebben overwogen om de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway terug te kopen. Dit meldde The Sunday Times zondag op basis van bronnen. Uiteindelijk zouden Maloney en General Atlantic hebben besloten om geen bod uit te brengen, aldus de krant. In Frankfurt won Delivery Hero ruim 10,0 procent en Hellofresh ruim 7,0 procent. Zalando steeg 4,0 procent, terwijl Daimler Truck 0,5 procent verloor. Internetinvesteerder Prosus won bijna 6,0 procent. Het aandeel Didi Global noteert liefst 36 procent hoger op de New York Stock Exchange. Volgens The Wall Street Journal zullen Chinese toezichthouders Didi en twee andere bedrijven weer toestaan om nieuwe gebruikers te accepteren. VGP is toegelaten tot de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index en zat aanvankelijk bij de sterkste stijgers, maar sloot uiteindelijk xxx procent in het rood. Beleggers hadden de goedkeuring verwacht en nemen nu winst. In Parijs steeg Renault bijna 4,0 procent, Société Générale won bijna 3,0 procent, terwijl Air Liquide circa 8 procent daalde. Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,7 procent hoger op 4.135,85 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

