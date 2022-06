Tech uitblinker op groene pinksterbeurs

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met een fraaie winst gesloten. De AEX eindigde 1,6 procent in de plus op 711,82 punten.

"De Europese markten kenden een solide weekstart", concludeerde marktanalist Michael Hewson van CM Markets.

Omdat het Tweede Pinksterdag is, was de beursagenda vrijwel leeg. Voorbeurs bleek wel dat de krimp in de Chinese dienstensector is afgenomen.

Beleggers zijn volgens analist Naeem Aslam van AvaTrade optimistisch gestemd over een herstel van de Chinese economie, nu de coronamaatregelen verder worden afgebouwd.

Het optimisme die dit opleverde op de Aziatische aandelenmarkten, werd vanochtend overgenomen door Europese handelaren.

Overigens zullen veel handelaren vandaag niet op hun werk zijn verschenen om lang weekend te vieren.

De euro/dollar handelde op 1,0688. Beleggers kijken al uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag.

Olie werd maandag ruim een half procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX eindigde Just Eat Takeaway bovenaan met een dagwinst van 12 procent. Oprichter Matt Maloney van Grubhub zou eerder dit jaar samen met private equitybedrijf General Atlantic hebben overwogen om de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway terug te kopen. Dit meldde The Sunday Times zondag op basis van bronnen. Uiteindelijk zouden Maloney en General Atlantic hebben besloten om geen bod uit te brengen, aldus de krant.

Prosus steeg 5,8 procent en ook andere techbedrijven lagen er vandaag goed bij. Zo won Adyen 4,0 procent en halfgeleiderspecialisten ASML en ASMI 2,5 en 1,8 procent.

Verder deed Aegon het ook goed met een koerswinst van 2,8 procent.

Er waren slechts 4 dalers vandaag. Met een verlies van 2,1 procent was IMCD de grootste verliezer. DSM daalde 1,7 procent.

In de AMX won Air France-KLM 2,0 procent. KLM hervatte zondag weer de vluchtuitvoering, nadat zaterdag een groot aantal vluchten werd vertraagd of zelfs geannuleerd.

Vopak was de uitblinker in de Midkap met een koersstijging van 3,3 procent.

Verder steeg Alfen 3,2 procent en Accell 2,8 procent. Het wordt geen eenvoudige opgave voor KKR en Teslin om de overnamedeal van Accell nog te laten slagen, zo bleek vrijdagavond, toen Accell meldde dat 73,5 procent van de aandelen is aangemeld onder het bod. Dat is minder dan de 80 procent die gold als minimum. Mogelijk volgt er een hoger bod.

Aperam daalde 1,2 procent nadat Acerinox liet weten de fusiegesprekken te beëindigen. OCI daalde 3,6 procent en Aalberts 1,2 procent.

Smallcapper Ebusco won 3,1 procent en Fastned 2,9 procent. Vivoryon verloor 4,2 procent.

Het lokaal genoteerde Bever eindigde 11 procent hoger. In 2021 presteerde het vastgoedfonds beduidend beter, dankzij een hogere waardering van de vastgoedportefeuille.

Tussenstand Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op het Amsterdamse Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen een winst van circa een half procent.