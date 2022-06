Under Armour uit S&P 500 index Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Under Armour verliest zijn plek in de S&P 500 index. Dit meldde indexbedrijf S&P Dow Jones Indices vrijdag. Het aandeel verloor in de elektronische handel voorbeurs tot een procent, maar noteert kort na opening een half procent in het groen. Het aandeel Under Armour krijgt een notering in de S&P MidCap 400, net als IPG Photonics. De twee lege plekken in de S&P worden opgevuld door Dr Pepper en ON Semiconductor. Deze twee aandelen stijgen maandag 4,7 en 4,3 procent. Bron: ABM Financial News

