Twitter weigert informatieverzoek Elon Musk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft nogmaals om meer informatie verzocht van Twitter over het het aantal nepaccounts, nu het bedrijf dit blijft weigeren. Dit blijkt maandag uit een document dat Musk indiende bij de Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission. Musk vindt dat Twitter de gevraagde informatie niet correct aanlevert, ondanks herhaalde verzoeken. Omdat hij twijfelt aan de wel aangeleverde data, meent Musk dat hij zelf een analyse moet doen, en daarvoor heeft hij aanvullende informatie van Twitter nodig. Het social mediabedrijf is volgens Musk ook verplicht de data aan te leveren en schendt door dit niet te doen de afspraken die zijn gemaakt in de fusie-overeenkomst. Musk zegt dat dit hem het recht geeft om van de deal weg te lopen. De oprichter van Tesla is bereid 44 miljard dollar te betalen, 54,20 dollar per aandeel Twitter. Het aandeel Twitter zal vermoedelijk circa 5 procent lager openen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.