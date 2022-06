Futures Wall Street wijzen omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet en lijken te zullen herstellen van het verlies van vrijdag na een sterker dan verwacht banenrapport.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd ruim een procent in het groen. De Nasdaq opent 1,5 procent hoger.

Vrijdag sloten de aandelenbeurzen juist lager. Er kwamen in mei meer banen bij in de Verenigde Staten dan de markt had voorzien. Dit suggereert dat de Federal Reserve mogelijk agressiever zal blijven met het verhogen van de rente, om de economie en de inflatie af te remmen.

"De arbeidsmarkt is sterk en de banengroei is stabiel. De Federal Reserve kan daarom blijven verkrappen", zei Jeffrey Roach van LPL Financial.

De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting de rente met 0,5 procentpunt verhogen bij zijn vergaderingen in juni en juli.

Wat er in september gebeurt is minder zeker, maar voor de beleggers die denken dat de Fed nog meer moet doen om de economie af te koelen, bood het banenrapport van vrijdag geen reden om van mening te veranderen.

Het inflatiecijfer van aanstaande vrijdag is het volgende richtpunt op de agenda.



De olieprijs bewoog relatief beperkt. Een juli-future West Texas Intermediate steeg 0,7 procent tot 119,72 dollar, terwijl een augustus-future Brent 0,7 procent duurder werd op 120,56 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0739. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0721 op de borden. Er wordt verwacht dat de euro sterk blijft in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank aanstaande donderdag.

Bedrijfsnieuws



Starbucks wil nieuw bloed aan de top, zei interim CEO Howard Schulz. Tegen het najaar moet er iemand gevonden zijn voor het koffiebedrijf. Schulz wil in maart stoppen.

Apple gaat deze week zijn software weer in de schijnwerpers zetten op de jaarlijkse conferentie van ontwikkelaars. Het evenement is grotendeels online.

Het aandeel Didi Global lijkt liefst 52 procent hoger van start te gaan op de New York Stock Exchange, nadat de Wall Street Journal schreef dat Chinese toezichthouder het Chinese bedrijf weer toestaat om nieuwe gebruikers toe te laten. Ook Full Truck Alliance en Kanzhun zullen maandag tientallen procenten hoger openen. De Chinese toezichthouder stelde een onderzoek in, nadat de drie bedrijven een beursnotering in de VS kregen, omdat het mogelijk uitlekken van de data die de drie bedrijven verzamelen een gevaar voor de nationale veiligheid zou vormen. Didi zou wel een flinke boete tegemoet kunnen zien volgens de zakenkrant.



Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag lager, na een sterk banenrapport, dat wijst op meer renteverhogingen van de Fed. De S&P 500 index verloor 1,6 procent op 4.108,54 punten, de Dow Jones index daalde 1,1 procent op 32.899,70 punten en de Nasdaq sloot 2,5 procent lager op 12.012,73 punten.