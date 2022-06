Europese beurzen starten nieuwe week in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur hoger.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,9 procent tot 443,93 punten, de Duitse DAX won 0,9 procent op 14.595,37 punten en voor de Franse CAC 40 was er een plus van 1,1 procent op 6.557,99 punten. De Britse FTSE 100 klom 1,5 procent tot 7.644,47 punten.

"Europese beleggers treden in het voetspoor van de Aziatische markten, die flink stegen na een lang weekend", aldus analist Richard Hunter van Interactive Investor.

Beleggers zijn volgens analist Naeem Aslam van AvaTrade optimistisch gestemd over een herstel van de Chinese economie, nu de coronamaatregelen verder worden afgebouwd. Vanochtend lieten cijfers over de Chinese dienstensector over mei een duidelijke verbetering zien, maar er was wel nog sprake van een krimp. De index steeg van 36,2 in april naar 41,4 in mei, meldden Caixin en S&P Global.

Analisten van IG zien desondanks een bepaalde terughoudendheid onder beleggers in aanloop naar inflatiecijfers uit China en de VS deze week, naast rentebesluiten in Australië en de eurozone.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0751. De olieprijzen stegen tot 0,4 procent.

De agenda voor vandaag is vrijwel leeg. Beleggers kijken vooral uit naar Amerikaanse inflatiecijfers op vrijdag. "Beleggers verwachten dat de Amerikaanse inflatie heeft gepiekt", aldus Aslam. "Maar de details zijn belangrijk. Het zal vooral belangrijk zijn om in te schatten hoe lang het duurt voordat de inflatie weer op een normaal niveau van rond 2 procent uitkomt."

Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway.com steeg in Amsterdam 10 procent. Oprichter Matt Maloney van Grubhub zou eerder dit jaar samen met private equitybedrijf General Atlantic hebben overwogen om de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway terug te kopen. Dit meldde The Sunday Times zondag op basis van bronnen. Uiteindelijk zouden Maloney en General Atlantic hebben besloten om geen bod uit te brengen, aldus de krant.

In Frankfurt won Delivery Hero 6 procent en Hellofresh 4 procent.

Prosus won 5 procent.

VGP is toegelaten tot de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index en zat aanvankelijk bij de sterkste stijgers, maar levert inmiddels 5 procent in. Beleggers hadden de goedkeuring verwacht en nemen nu winst.

In Parijs won Air Liquide 0,5 procent.

Futures Wall Street



De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,8 procent in het groen.

De S&P 500 index verloor vrijdag 1,6 procent op 4.108,54 punten, de Dow Jones index daalde 1,1 procent op 32.899,70 punten en de Nasdaq sloot 2,5 procent lager op 12.012,73 punten.