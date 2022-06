Beursblik: Braziliaanse biermarkt trekt aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) De Braziliaanse biermarkt laat een herstellende trend zien, met een groei op jaarbasis van 12 procent in april, waarmee de volumes inmiddels weer 4 procent boven de niveaus van voor de coronacrisis liggen. Dit meldde Credit Suisse maandag in een rapport. De cijfers worden wel gesteund door een tweede carnavalsperiode in april en door het betere weer. De analisten denken echter dat de resultaten van zowel Heineken als AB InBev in Brazilië kunnen verrassen, door prijs- en mixtrends die beter zijn dan analisten momenteel voorspellen. Vorig jaar groeiden de volumes van de Braziliaanse biermarkt met 6 procent, ten opzichte van 2019, tegen een vlak niveau in de periode 2016 tot 2019. Tijdens corona werd er meer thuis gedronken en ondanks dat er weer meer buitenshuis biertjes worden besteld, blijft de thuisconsumptie op peil. Dit jaar moeten de twee carnavalsfeesten in februari en april en het WK voetbal voor meer volumegroei zorgen, denken de analisten. Intussen stijgen de bierprijzen snel. Heineken voerde dit jaar een tweede prijsverhoging door, na de verhoging in het derde kwartaal vorig jaar, om de stijgende kosten op te vangen. Daarom voorziet Credit Suisse dat de prijs/mix van Heineken dit jaar 20 procent hoger zal zijn en die van AB InBev iets meer dan 10 procent. AB InBev heeft marktaandeel gewonnen sinds 2019, ook omdat Heineken minder sterk inzet op zijn goedkopere merken, zo ziet Credit Suisse. Heineken boekte in het eerste kwartaal een volumegroei in de lage enkelcijferige percentages, wat beter was dan de rest van de sector. Daar bovenop was er een prijs/mix-groei van meer dan 20 procent, schat Credit Suisse, nadat dit in 2021 al een plus van meer dan 30 procent was.



Afgezien van de pure prijsverhogingen, komt dit omdat de premium-merken en duurdere mainstream-merken met dubbelcijferige percentages groeien terwijl de goedkope merken en softdrinks krimpen. Ook het distributiekanaal draagt bij, nu de merken Heineken en Amstel door het eigen kanaal gaan, om meer omzet per hectoliter te genereren, naast een hogere marge op de horeca-consumptie. Bron: ABM Financial News

