AEX staat overtuigend hoger, Just Eat Takeaway +8,6%

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,6 procent op 711,95 punten.

"Europese beleggers treden in het voetspoor van de Aziatische markten, die flink stegen na een lang weekend", aldus analist Richard Hunter van Interactive Investor.

Beleggers zijn volgens analist Naeem Aslam van AvaTrade optimistisch gestemd over een herstel van de Chinese economie, nu de coronamaatregelen verder worden afgebouwd. Vanochtend lieten cijfers over de Chinese dienstensector over mei een duidelijke verbetering zien, maar er was wel nog sprake van een krimp. De index steeg van 36,2 in april naar 41,4 in mei, meldden Caixin en S&P Global.

Analisten van IG zien desondanks een bepaalde terughoudendheid onder beleggers in aanloop naar inflatiecijfers uit China en de VS deze week, naast rentebesluiten in Australië en de eurozone.

Verder stelde IG dat aandelenbeleggers na het sterke banenrapport uit de VS van afgelopen vrijdag, niet hoeven te verwachten dat de Federal Reserve op korte termijn de geplande renteverhogingen zal pauzeren. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in mei is gestegen met 390.000, terwijl de markt rekende op een stijging van 328.000 banen.

"Dit is geweldig voor de arbeidsmarkt, maar niet voor de aandelenmarkten en vooral niet voor de technologiesector", aldus analist Salah-Eddine Bouhmidi van IG. "Want goede arbeidsmarktgegevens geven de Fed gelijk en kunnen het tempo van de rentevoeten beïnvloeden."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0751. De olieprijzen stegen tot 0,4 procent.

De agenda voor vandaag is vrijwel leeg. Beleggers kijken vooral uit naar Amerikaanse inflatiecijfers op vrijdag. "Beleggers verwachten dat de Amerikaanse inflatie heeft gepiekt", aldus Aslam. "Maar de details zijn belangrijk. Het zal vooral belangrijk zijn om in te schatten hoe lang het duurt voordat de inflatie weer op een normaal niveau van rond 2 procent uitkomt."

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Just Eat Takeaway.com 8,6 procent. Oprichter Matt Maloney van Grubhub zou eerder dit jaar samen met private equitybedrijf General Atlantic hebben overwogen om de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway terug te kopen. Dit meldde The Sunday Times zondag op basis van bronnen. Uiteindelijk zouden Maloney en General Atlantic hebben besloten om geen bod uit te brengen, aldus de krant.

ASMI en ASML stegen tot 3,8 procent en Prosus won 5,4 procent. IMCD leverde 0,6 procent in.

In de AMX won ABN AMRO 2,7 procent en InPost 2,5 procent. OCI daalde met 3,1 procent, maar het aandeel noteert vandaag ex-dividend.



Accell verloor 2,8 procent. Het wordt geen eenvoudige opgave voor KKR en Teslin om de overnamedeal van Accell nog te laten slagen, zo bleek nadat Accell vrijdagavond meldde dat 73,5 procent van de aandelen is aangemeld onder het bod. Dat is minder dan de 80 procent die gold als minimum.

Fastned won 2,7 procent, terwijl Vivoryon 2,9 procent verloor.