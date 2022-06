'Steun voor euro in aanloop naar rentebesluit ECB' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De euro zal de komende dagen naar verwachting sterk blijven, in aanloop naar een vergadering van de Europese Centrale Bank donderdag. Dat stelde analisten van RBC maandag in een rapport. De euro stond maandag 0,1 procent hoger op 1,0742 dollar. "Bij de aankomende rentevergadering van de ECB zal de belangstelling voor de euro aanhouden, met waarschijnlijk een signaal dat renteverhogingen nabij zijn", aldus RBC. De persconferentie met ECB-president Christine Lagarde na het rentebesluit zal vermoedelijk een discussie opleveren over het tempo van renteverhogingen. Er wordt verwacht dat de ECB voorzichtige stappen van 25 basispunten wil zetten, om de inflatie te beteugelen zonder de economische groei te hard te treffen. Sommige beleidsmakers pleiten echter voor een sneller tempo, met stappen van 50 basispunten. Gemengde economische cijfers hebben de afgelopen weken de opmars van de Amerikaanse dollar tot stilstand gebracht. De dollar-index van The Wall Street Journal, die de Amerikaanse munt afweegt tegen een mandje met zestien andere valuta, staat nu 2 procent lager dan de piek in mei. Gedurende de maand mei werd de dollar 1,1 procent minder waard. In de voorgaande maanden steeg de dollar gestaag naar het hoogste niveau in tientallen jaren. Afgelopen week herstelde de Amerikaanse munt overigens weer, met een stijging van 0,6 procent na een daling in de twee voorgaande weken. De terugval van de dollar lijkt veroorzaakt door een subtiele verschuiving in het economische landschap. Amerikaanse consumenten blijven flink geld uitgeven en werkgevers creëren nieuwe banen, maar er zijn tekenen van zwakte. Consumenten moeten hun spaargeld aanspreken en de Amerikaanse dienstensector, waaronder ook de bestedingen in restaurants en reizen vallen, groeide langzamer in mei. De verkoop van nieuwe huizen deed in april een grote stap terug. Sommige vermogensbeheerders denken nu dat de Federal Reserve het tempo van renteverhogingen zal moeten verlagen. Daar zullen aandelenbeleggers mogelijk blij mee zijn, maar voor de wisselkoers van de dollar is dat minder positief. "Zes weken lang dacht de markt dat er geen grenzen waren voor de Fed", zei Steve Englander van Standard Chartered. "Ik denk dat de dollar nu zijn top heeft gehad." De komende weken zullen beleggers aandachtig kijken naar de Amerikaanse consument en de inflatiecijfers van aanstaande vrijdag, voor hints over de toestand van de economie en het traject van de aandelenmarkt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.