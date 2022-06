AEX hoger geopend met Just Eat Takeaway aan kop Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag hoger geopend. Kort na opening van de beurs, koerste de AEX 0,7 procent hoger op 705,83 punten. Onder de hoofdfondsen won Just Eat Takeaway.com 3,0 procent. Oprichter Matt Maloney van Grubhub zou eerder dit jaar samen met private equitybedrijf General Atlantic hebben overwogen om de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway terug te kopen. Dit meldde The Sunday Times zondag op basis van bronnen. Uiteindelijk zouden Maloney en General Atlantic hebben besloten om geen bod uit te brengen, aldus de krant. ASMI en ASML stegen tot 2,0 procent. IMCD leverde 0,7 procent in. In de AMX won Air France-KLM 1,9 procent en Corbion 1,7 procent. Inpost steeg met 1,5 procent. OCI daalde met 4,0 procent flink, maar het aandeel noteert vandaag ex-dividend. Azerion won 2,4 procent. Bron: ABM Financial News

