AEX opent vermoedelijk hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,8 procent in het groen. Vrijdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,4 procent lager op 700,69 punten.

De Europese beurzen lijken een hogere opening tegemoet te gaan, waarbij Amerikaanse banencijfers van vrijdag worden verwerkt en beleggers uitkijken naar het belangrijke inflatiecijfer uit de VS op vrijdag. De handelsvolumes zullen maandag wat lager liggen in verband met tweede pinksterdag.

Cijfers uit China blijven volgens analist Naeem Aslam tegenvallen. Vanochtend lieten cijfers over de Chinese dienstensector over mei een verbetering zien, maar er was onverminderd sprake van krimp. De index steeg van 36,2 in april naar 41,4 in mei, meldden Caixin en S&P Global.

"Toch zijn beleggers optimistisch gestemd over een herstel van de Chinese economie, nu de coronamaatregelen verder worden afgebouwd", aldus Aslam.

Op vrijdag sloot Wall Street nog flink lager. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in mei is gestegen met 390.000, terwijl de markt rekende op een stijging van 328.000 banen.

De banengroei in mei heeft het solide beeld van de maanden ervoor bevestigd en daarmee ook het rentebeleid van de Federal Reserve, volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"Ook de loonontwikkeling past bij de trend van de afgelopen maanden en duidt er op dat de Fed geen wijzigingen in het lopende rentebeleid in overweging hoeft te nemen", meent Marey. Het gemiddelde uurloon steeg in mei met 0,3 procent naar 31,95 dollar, wat op jaarbasis een stijging van ruim 5,2 procent betekende.

"De Amerikaanse beurzen hebben een flinke achtbaanrit achter de rug en de S&P 500 kwam kort in een berenmarkt terecht", zo zag Aslam. "De index liet echter herstel zien van de lage niveaus en de vraag is nu of het herstel zich doorzet." De antwoord op deze vraag hangt volgens Aslam in zekere mate af van de inflatiecijfers uit de VS deze week. "Beleggers verwachten dat de Amerikaanse inflatie heeft gepiekt."

"Maar de details zijn belangrijk. Het zal vooral belangrijk zijn om in te schatten hoe lang het duurt voordat de inflatie weer op een normaal niveau van rond 2 procent uitkomt."

De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van 118,87 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent duurder. Op weekbasis steeg de WTI-olieprijs rond de 4 procent. De olieprijzen zitten in de lift na de aankondiging van de OPEC en bondgenoten dat de productie in juli wordt opgevoerd met 648.000 vaten per dag, in plaats van de geplande 432.000 vaten per dag. Volgens Helima Croft van RBC Capital Markets is het echter nog steeds onwaarschijnlijk dat de hogere quota de Russische exportverliezen volledig zullen compenseren. In de Aziatische handel vanochtend bleef de olieprijs rond een niveau van 120 dollar koersen.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0727. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,0721.

Bedrijfsnieuws

Oprichter Matt Maloney van Grubhub zou eerder dit jaar samen met private equitybedrijf General Atlantic hebben overwogen om de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway terug te kopen. Dit meldde The Sunday Times zondag op basis van bronnen. Uiteindelijk zouden Maloney en General Atlantic hebben besloten om geen bod uit te brengen, aldus de krant.

KLM heeft de vluchtuitvoering op zondag weer volgens plan kunnen hervatten. Zaterdag werd besloten om op het einde van dag geen passagiers vanaf Europese bestemmingen naar Amsterdam te vliegen, volgens KLM door een combinatie van ongunstige weersomstandigheden en beperkte baancapaciteit door baanonderhoud op Schiphol.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index verloor vrijdag 1,6 procent op 4.108,54 punten, de Dow Jones index daalde 1,1 procent op 32.899,70 punten en de Nasdaq sloot 2,5 procent lager op 12.012,73 punten.