Chinese dienstensector krimpt minder hard in mei

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese inkoopmanagersindex voor de dienstenensector heeft in mei verbetering laten zien, maar bleef wijzen op krimpende activiteit door de coronamaatregelen van Beijing. Dat bleek maandag uit cijfers van Caixin. De index steeg van 36,2 in april naar 41,4 in mei, meldden Caixin en S&P Global. Daarmee bleef de index voor de derde maand op rij onder het niveau van 50, dat de grens aangeeft tussen groeiende en krimpende economische activiteit. Bron: ABM Financial News

